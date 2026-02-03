Первого замглавы Сергиева Посада задержали по делу о коррупции

В Сергиево-Посадском городском округе Московской области задержали группу должностных лиц, подозреваемых в организации хищения бюджетных средств, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области. В их числе оказались первый замглавы Сергиева Посада, начальник управления сельского хозяйства администрации и двое его подчиненных, депутат городского округа.

Пресечена противоправная деятельность первого заместителя главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области, начальника управления сельского хозяйства данной администрации и двоих его подчиненных, а также директора местного муниципального бюджетного учреждения, который является депутатом городского округа, — сообщили в ведомстве.

Также были задержаны представители бизнеса, которые, по версии следствия, участвовали в схеме. По данному факту проводятся следственные действия. Согласно информации на сайте администрации Сергиева Посада, первым замглавы округа является Сергей Тостановский.

