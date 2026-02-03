Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 16:56

Первого замглавы Сергиева Посада задержали по делу о коррупции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Сергиево-Посадском городском округе Московской области задержали группу должностных лиц, подозреваемых в организации хищения бюджетных средств, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области. В их числе оказались первый замглавы Сергиева Посада, начальник управления сельского хозяйства администрации и двое его подчиненных, депутат городского округа.

Пресечена противоправная деятельность первого заместителя главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области, начальника управления сельского хозяйства данной администрации и двоих его подчиненных, а также директора местного муниципального бюджетного учреждения, который является депутатом городского округа, — сообщили в ведомстве.

Также были задержаны представители бизнеса, которые, по версии следствия, участвовали в схеме. По данному факту проводятся следственные действия. Согласно информации на сайте администрации Сергиева Посада, первым замглавы округа является Сергей Тостановский.

Ранее Генпрокуратура подала иск о коррупции по делу о взятке в 5 млрд рублей — в нем фигурирует бывший сотрудник Бюро специальных технических мероприятий МВД Георгий Сатюков. Ведомство потребовало конфисковать его имущество: недвижимость в Дубае, автомобили, наличные деньги и коллекцию часов, — оформленное на доверенных лиц.

задержания
коррупция
уголовные дела
ФСБ
Сергиев Посад
Подмосковье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве положили глаз на территории России
В Европе оценили последствия отказа от российского газа
Задержанному по делу об убийстве мальчика в Петербурге предъявили обвинения
Стало известно, куда исчезла жена Мерзликина после развода с ним
Раскрыты подробности гибели похищенного в Петербурге мальчика
Удар дрона ВСУ по гражданской машине попал на видео
В Германии ответили, почему Европа боится поражения Украины в конфликте
Первого замглавы Сергиева Посада задержали по делу о коррупции
Стало известно, сколько картофеля допустимо употреблять в сутки
Юрист ответил, что грозит родителям убитого в Санкт-Петербурге мальчика
Имена российских миллиардеров всплыли в документах Эпштейна
Умерла «мама КВН» Светлана Жильцова: что известно, последние дни
В США раскрыли неожиданную связь четы Трампов с Эпштейном
Врач перечислила привычки, опасные для женщин
Прокуратура добилась пересмотра дела экс-чиновника из Краснодара
Ирина Пинчук оказалась под капельницей
Раскрыт реальный размер скидок на летний отдых-2026
Врач рассказала, как вовремя заподозрить скрытую гипертонию
Воронежца оштрафовали на 50 тыс. рублей из-за песни Верки Сердючки
Доцент дал совет, как реагировать на крик начальника
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.