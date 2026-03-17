17 марта 2026 в 13:03

В Подмосковье осудили производителей центнера наркотиков

Мособлсуд приговорил троих мужчин к 16 годам колонии за производство наркотиков

Московский областной суд приговорил троих мужчин к 16 годам лишения свободы каждого за организацию масштабного производства наркотиков в Подмосковье, сообщили Lenta.ru в объединенной пресс-службе судов региона. Подсудимые Погосян (двое человек) и их соучастник Саакян признаны виновными в незаконном обороте запрещенных веществ. Из задержали с партией мефедрона, общий вес произведенного наркотика составил 96,3 килограмма.

Преступники действовали крайне оперативно: всего за три дня, с 9 по 12 февраля 2024 года, они изготовили в подпольной внушительную партию запрещенных веществ, Подельники уже успели расфасовать в 20 многослойных полимерных упаковок для дальнейшей продажи, когда в нарколабораторию нагрянули сотрудники ФСБ и задержали всех участников преступной группы с поличным.

Ранее в Петергофе сотрудники полиции задержали двоих местных жителей, у которых обнаружили 21 куст конопли и почти 7 кг марихуаны, сообщили в региональном главке МВД России. Помимо этого, у них нашли оборудование для выращивания и упаковки наркотического вещества. Один из задержанных сообщил, что выращивал томаты, но это «оказались не они».

Употребление наркотиков вредит вашему здоровью.

