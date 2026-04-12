Звезду «Зимородка» задержали по подозрению в употреблении наркотиков

12 апреля 2026 в 12:14

Актрису из «Зимородка» Алейну Бозок задержали в Стамбуле по делу о наркотиках

В Стамбуле правоохранители задержали 17 человек по подозрению в приобретении или употреблении наркотиков, среди которых оказалась актриса сериалов «Зимородок» и «Клюквенный щербет» Алейна Бозок, передает РИА Новости. Также, по данным прокуратуры, удалось задержать бывшую футбольную судью Элиф Караарслан и владельца клуба Kütüphane Али Коз.

В ночь на воскресенье была начата операция по задержанию 24 подозреваемых, шестеро из которых находятся за границей, и обыски в четырех заведениях. В результате операции задержаны 17 подозреваемых в рамках расследования, касающегося обвинений в приобретении или употреблении наркотических веществ, посредничестве в проституции, — рассказали агентству в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что турецкая актриса Ханде Эрчел, ставшая известной благодаря главной роли в сериале «Постучись в мою дверь», вернулась в Турцию и дала показания в суде Стамбула. Ранее в рамках дела о наркотиках был выдан ордер на ее арест. После возвращения в страну актрису направили в Институт судебной медицины для взятия образцов волос и крови.

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
