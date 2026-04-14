Предполагаемого главаря ОПГ «Вахрушевские» задержали в Челябинской области

В Челябинской области задержали Александра Вахрушева — предполагаемого лидера организованной преступной группы «Вахрушевские», сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Операцию провели сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по региону при силовой поддержке Росгвардии.

Сегодня в рамках ранее возбужденного уголовного дела по части 3 статьи 163 УК России (вымогательство) задержан неоднократно судимый Александр Вахрушев. Это предполагаемый лидер преступной группы, связанной с находящимся в следственном изоляторе Артаком Варосяном, — сообщил источник.

Ранее в Крыму сотрудники УФСБ задержали агента Службы безопасности Украины, который передавал сведения об объектах Черноморского флота. Житель Ялты 1993 года рождения инициативно установил контакт с представителем украинской спецслужбы и использовал интернет-мессенджеры для передачи разведывательной информации.

В то же время ФСБ совместно с МВД и СК задержала в пяти регионах страны семерых человек за поджоги объектов энергетики, транспорта и автомобилей правоохранителей. Среди задержанных оказались двое иностранных граждан и пятеро россиян, которые совершали преступления по заданию украинских спецслужб.