Европа хочет обеспечить судоходство в Ормузском проливе без США WSJ: ЕС обсуждает разминирование и сопровождение судов в Ормузском проливе

Несколько стран ЕС разрабатывают план по созданию широкой коалиции для помощи в восстановлении свободы судоходства в Ормузском проливе без участия США, написала газета The Wall Street Journal. Инициатива обсуждается на фоне завершения операции США и Израиля против Ирана.

Главным приоритетом европейские страны выделили обеспечение безопасности прохождения пролива после окончания боевых действий, пишет издание. К плану может присоединиться Германия.

По данным газеты, европейским государствам все еще необходимо договориться по поводу участия США в инициативе. Французские дипломаты считают, что вовлеченность Вашингтона сделает проект неприемлемым для Ирана.

Что же касается британских чиновников, то они полагают, что отказ от участия США может навлечь негативную реакцию американского президента Дональда Трампа. По их мнению, это может привести к сокращению масштабов операции.

Ранее политолог и эксперт клуба «Дигория» Леонид Васильев рассказал, почему Британия не заблокирует Ормузский пролив. По его словам, Лондон воспринимает его как важный маршрут для мировой торговли и энергетического рынка.