Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 01:34

Европа хочет обеспечить судоходство в Ормузском проливе без США

WSJ: ЕС обсуждает разминирование и сопровождение судов в Ормузском проливе

Фото: Mc2 Jacob Mattingly/U.S. Navy/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Несколько стран ЕС разрабатывают план по созданию широкой коалиции для помощи в восстановлении свободы судоходства в Ормузском проливе без участия США, написала газета The Wall Street Journal. Инициатива обсуждается на фоне завершения операции США и Израиля против Ирана.

Главным приоритетом европейские страны выделили обеспечение безопасности прохождения пролива после окончания боевых действий, пишет издание. К плану может присоединиться Германия.

По данным газеты, европейским государствам все еще необходимо договориться по поводу участия США в инициативе. Французские дипломаты считают, что вовлеченность Вашингтона сделает проект неприемлемым для Ирана.

Что же касается британских чиновников, то они полагают, что отказ от участия США может навлечь негативную реакцию американского президента Дональда Трампа. По их мнению, это может привести к сокращению масштабов операции.

Ранее политолог и эксперт клуба «Дигория» Леонид Васильев рассказал, почему Британия не заблокирует Ормузский пролив. По его словам, Лондон воспринимает его как важный маршрут для мировой торговли и энергетического рынка.

Европа
США
Ближний Восток
Ормузский пролив
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европа хочет обеспечить судоходство в Ормузском проливе без США
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.