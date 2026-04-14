Сотрудница оператора связи в Запорожской области шпионила за абонентами В Запорожской области поймали незаконно шпионившую за абонентами оператора связи

Главного специалиста отдела клиентского сервиса одного из операторов связи в Запорожской области, получившую доступ к корпоративным системам для просмотра данных о звонках абонентов, задержали, сообщили в УФСБ по Республике Крым и Севастополю. Женщина 1983 года рождения подозревается в нарушении тайны переписки и телефонных разговоров, передает ТАСС.

Жительница Запорожской области <...> с января по июль 2025 года осуществила неправомерные доступы к биллинговой системе оператора связи с целью просмотра детализаций телефонных соединений абонентов. <...> Возбуждено семь уголовных дел по ч. 2 ст. 138 УК России, — говорится в сообщении.

