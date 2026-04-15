15 апреля 2026 в 01:59

Зеленский пожаловался на медленные поставки ракет из США

Зеленский рассказал о проблемах с обеспечением систем ПВО из США

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможных трудностях с поставками ракет для систем противовоздушной обороны со стороны США. Выступая на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере он ответил на вопрос о надежности США как партнера.

Мы видим, что все идет медленно, немного медленно, и это для нас очень сложная ситуация, — сказал он.

По его словам, задержки стали заметны в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Это влияет на распределение ресурсов.

По словам украинского президента, сложившаяся ситуация в регионе отражается на темпах поставок вооружений. Это усложняет обеспечение систем ПВО необходимыми ракетами.

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров объяснил, почему Европейский союз помогает Зеленскому оставаться у власти. По его словам, ЕС заинтересован в том, чтобы украинский конфликт не завершался. Тогда же глава Минобороны Украины Михаил Федоров объявил о подписании трех соглашений с Германией рамках нового пакета сотрудничества на €4 млрд.

Зеленский пожаловался на медленные поставки ракет из США
