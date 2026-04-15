Ущерб на 5 млн: как лидер ОПГ «Лобненские» грабил бойцов СВО в Шереметьево

Предполагаемого основателя банды, грабившей участников СВО в Шереметьево, задержали в России. Ранее он был объявлен в международный розыск. Жертвами преступной схемы стали десятки военнослужащих. Подробности — в материале NEWS.ru.

Как силовики задержали одного из лидеров лобненской ОПГ

14 апреля СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что Игоря Бардина, предполагаемого создателя лобненского преступного сообщества, которое обворовало десятки участников СВО в аэропорту Шереметьево, задержали в его доме в Московской области. Около года назад подозреваемого заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Утверждается, что злоумышленники передавали Бардину большую часть похищенных денежных средств. В деле фигурирует его сын Владимир, которому вменяют 17 эпизодов хищений денег у бойцов спецоперации. На данный момент он содержится в СИЗО.

Как заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, в состав преступного сообщества входили не менее 40 человек, включая сотрудников правоохранительных органов аэропорта. До задержания Бардина-старшего силовики арестовали 38 подозреваемых.

Как бандиты выманивали деньги у бойцов СВО

Впервые о деятельности преступной группы, которая выманивала деньги у бойцов СВО, приехавших в отпуск и на лечение по ранению, стало известно в октябре 2024 года. По данным следствия, злоумышленники действовали с 2022 года. Преступное сообщество создали жители Москвы Игорь и Владимир Бардины. Организаторами незаконной схемы также являются Алексей Кабочкин (Рязанец), Дмитрий Боглаев (Дима Спортик) и Игорь Русин (Фунтик).

Преступники «охотились» на ветеранов СВО, так как они получали большие выплаты. Члены банды использовали различные способы вымогательства и кражи денег. В группировке существовала четкая иерархия и разделение обязанностей: работали «попрошайки», «зазывалы» и «таксисты».

По информации СМИ, большинство «попрошаек» составляли девушки привлекательной внешности. Они выпрашивали у военнослужащих деньги, рассказывая жалостливые истории о том, что у них якобы украли билеты или кошельки. Согласно материалам дела, финансовые потери бойцов составляли 10–35 тыс. рублей в каждом отдельном случае.

Кроме того, в преступной схеме участвовали «зазывалы», которые якобы случайно встречали военных в Шереметьево, знакомились с ними и пытались их напоить. Если у бойца не было билета, то ему предлагали помочь с его покупкой, заселить в гостиницу и другие услуги по многократно завышенной цене. Когда аферистам удавалось напоить военного, у него выманивали ПИН-код банковской карты и снимали с нее деньги. Один из потерпевших лишился более 600 тыс. рублей.

«Зазывалы» также передавали нетрезвых бойцов таксистам, которые существенно завышали стоимость проезда. Сначала потерпевшим называли адекватную сумму за поездку (одна-две тысячи рублей), но по окончании она увеличивалась в десятки раз. Например, таксисты говорили, что стоимость проезда составляет одну-две тысячи рублей за километр пути. В результате мошенникам удавалось «заработать» до 40–122 тыс. рублей. После отказа платить подключались «спортики», которые угрожали жертвам физической расправой.

Если кто-то из потерпевших обращался в полицию в Шереметьево, то подключались сотрудники МВД. Оперативники принимали меры для отказа в возбуждении уголовного дела. Всего от преступников пострадали более 50 человек, ущерб оценивается в 5 млн рублей.

Что известно об Игоре Бардине

«Коммерсант» пишет, что Бардин сдался добровольно, заранее предупредив правоохранительные органы. По информации издания, он хотел отпраздновать Пасху на воле. 13 апреля Бардин вернулся в свой дом в Подмосковье, где его ждали сотрудники полиции, сообщили журналисты. По данным газеты, ему вменяют создание организованного преступного сообщества (ОПС), мошенничество, кражи и вымогательства.

«По версии следствия, он вместе с другим активным участником лобненской ОПГ Алексеем Кабочкиным (Рязанец) создали ОПС, в которое входили несколько структурных подразделений, в том числе бригады таксистов. У потерпевших вымогали деньги, завышая цены на перевозки и услуги, а также другими способами», — говорится в материале.

При этом источники издания сообщили, что Бардин не признает вину и утверждает, что не имеет отношения к преступлениям в Шереметьево.

Ряд СМИ сообщили, что он был связан с ОПГ «Лобненские», которая орудовала в Подмосковье в 1990-е годы. В материале газеты «Известия» говорится: «Одним из лидеров группировки считался Игорь Бардин по прозвищу Барсик, имя которого всплыло в рамках масштабного расследования по факту хищения средств у военнослужащих таксистами в аэропорту Шереметьево».

Экс-начальник криминальной милиции, адвокат Евгений Харламов в беседе с NEWS.ru рассказал, что банда орудовала еще в конце 1980-х.

«Они контролировали коммерческие структуры, всякие палатки, рынки в Лобне и все, что прилегало к Шереметьево-2. У нас пересажали практически все эти группировки, остались только единицы. Но раньше они лютовали, масштаб был колоссальнейший — человек 40–50 проходили [по уголовным делам] еще в девяностых», — сказал эксперт.

По словам Харламова, сфера влияния «Лобненских» распространялась и на Рузу. Бандиты также контролировали грузовые перевозки и такси. Однако в 1990-е в банде произошел раскол, после того как арестовали одного из лидеров.

«Что отличало лобнинскую ОПГ? По словам сотрудников, которые тесно взаимодействовали с местными жителями, у членов группировки было очень хорошее вооружение», — пояснил экс-начальник криминальной милиции.

