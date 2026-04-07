Загадочную смерть Кунгурова снова расследуют: какие новые факты вскрылись

Следственный комитет и прокуратура проверят обстоятельства смерти оперного певца Евгения Кунгурова. Исполнителя нашли мертвым около его квартиры два года назад. Тогда причиной назвали самоубийство и не стали возбуждать дело. Однако родные Кунгурова настаивают на другой версии. Подробности — в материале NEWS.ru.

Почему органы инициировали проверки смерти Кунгурова

5 апреля журналисты выяснили, что СКР и прокуратура инициировали новые проверки обстоятельств гибели заслуженного артиста России Евгения Кунгурова, скончавшегося весной 2024 года. Инициатором повторного разбирательства выступил отец певца Виктор Кунгуров.

Мужчина убежден, что его сын стал жертвой убийства, а картина суицида была намеренно инсценирована неизвестными. До этого следственные органы Москвы дважды отказывали в возбуждении уголовного дела, не усмотрев в произошедшем состава преступления.

В своих новых обращениях на имя главы СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Александра Гуцана Кунгуров-старший потребовал возбудить дело по статье об убийстве, совершенном группой лиц. Заявитель настаивает на привлечении к ответственности следователя, проводившего первичный осмотр места происшествия, за возможное превышение должностных полномочий.

24 февраля Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти Кунгурова. Соответствующее поручение получил руководитель столичного главка Дмитрий Беляев.

Александр Бастрыкин

При каких обстоятельствах погиб Кунгуров

Тело 40-летнего солиста было обнаружено на Зоологической улице, где он проживал с семьей, 8 апреля 2024 года. По информации журналистов, перед этим он рассказал жене, что хочет покончить жизнь самоубийством.

В прессе отмечали, что супруга артиста на момент его гибели находилась не в столице, поэтому попросила спасателей и психолога приехать в их квартиру в Пресненском районе. СМИ тогда утверждали, что 40-летний Кунгуров не состоял на учете, но наблюдался у психиатра в платной клинике.

Также СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах писали, что на теле Кунгурова не обнаружили признаков насильственной смерти. Собеседник журналистов заявил, что перед гибелью певец находился в состоянии депрессии. Еще один источник заявил прессе, что на руках певца имелись ссадины.

Кунгуров был известен как оперный и эстрадный певец, ведущий программы «Романтика романса». Он имел звания заслуженного артиста России, Чеченской Республики и Республики Ингушетия. Кунгуров много гастролировал и стал лауреатом различных музыкальных конкурсов, но известность ему принесло участие в шоу «Голос», где его наставником был Александр Градский.

Артист признавался в интервью Борису Корчевникову, что участие в телешоу и слава сильно поменяли его жизнь: начались корпоративы, выступления, хорошие заработки, лесть и алкоголь. Спустя полгода он смог завязать со спиртным.

Шоумен и промоутер Сергей Дворцов рассказывал NEWS.ru, что на репетиции перед концертом, предшествовавшим смерти, Кунгуров «никак не мог собраться». По его словам, артист выглядел уставшим и будто переживал личные проблемы.

«После репетиции я специально зашел в его гримерную, спросил, все ли с ним в порядке. Он ответил, мол, просто не очень хорошо себя чувствует, приболел», — сказал Дворцов.

Евгений Кунгуров во время выступления на праздничном концерте «50-летие Большого детского хора им. В. С. Попова» в Государственном Кремлёвском дворце

Почему родители Кунгурова отвергают версию самоубийства

Александр Бастрыкин уже требовал доклад о результатах расследования гибели Кунгурова в середине ноября. Тогда следователи провели процессуальную проверку по факту смерти оперного певца.

«В публичном пространстве вновь обсуждаются обстоятельства смерти артиста Евгения Кунгурова и высказывается критика в адрес следствия. Отмечается, что к гибели певца могут быть причастны родственники его жены», — сообщали в пресс-службе Следкома.

В передаче «Пусть говорят» отец Кунгурова рассказывал, что во время беседы со следователем узнал о нескольких странностях в деле, которые вызывают недоумение у всех. Так, травмы певца не соответствуют увечьям человека, совершившего суицид. Кроме того, обстоятельства его гибели тоже вызывают вопросы у родных. Стало известно, что жена прошла в квартиру, где был Евгений, и увидела там беспорядок и окурки.

«Я уехал 7 апреля, а трагедия произошла 8 апреля. Никто из нас не курил. Там не могло быть окурков. Значит, в квартире был кто-то третий?» — задался вопросом Кунгуров-старший.

Также в студии «Пусть говорят» присутствовала Юлия, сестра певца, которая была близка с братом и оказывала ему поддержку в различных вопросах. Женщина была в курсе проблем Евгения в отношениях с женой Ириной.

Однажды Евгений решился на откровенность и продемонстрировал СМС, где супруга общалась с ним в весьма жесткой форме. «Я приезжаю из Крыма. Квартира на Зоологической в аренде — я сдаю ее. А куда ты, бомжара, пойдешь, уже твое собачье дело, хоть под забор», — пересказала Юлия суть сообщения.

Евгений Кунгуров

Возобновят ли уголовное дело по факту смерти Кунгурова

Семья Евгения Кунгурова не сможет добиться возбуждения уголовного дела при повторном расследовании обстоятельств его смерти, считает экс-адвокат отца певца Маргарита Гаврилова. В беседе с NEWS.ru она выразила мнение, что в трагическом событии нет никакого состава преступления.

«Я не верю в версию убийства, потому что в курсе обстоятельств, веду гражданское дело Евгения Кунгурова. Смерть очевидная. Однозначный суицид», — высказалась Гаврилова.

Адвокат убеждена, что в результате проверки будет в очередной раз вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события и состава преступления. При этом Гаврилова призналась, что сильно сочувствует родным погибшего артиста.

Ранее она заявила, что Кунгуров мучился перед смертью. Она обнародовала его переписку с врачом, где в одном из сообщений артист заявил, что находится «на краю гибели и конца», уточнила она.

«Душа отлетела, тела не чувствую. Лежу в лежку, еле дышу, сердце колотится. Я испарился», — писал Кунгуров.

Адвокат добавила, что артист не мог получить бесплатное лечение из-за отсутствия московской прописки, а стационар в частной клинике стоил около семи тысяч рублей в сутки. Он писал друзьям и близким, что «погибает», но, по словам адвоката, помощи не получил.

Даже родители, жившие далеко, уточнила Гаврилова, не могли повлиять на ситуацию: отец звал его домой, но Кунгуров отвечал, что «настроен работать». Адвокат считает, что певец остался один на один с тяжелой болезнью и должен был получить больше поддержки.

