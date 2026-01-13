Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 14:46

Обнародована жуткая переписка певца Кунгурова с врачом перед смертью

Адвокат Гаврилова опубликовала переписку певца Кунгурова с врачом перед смертью

Евгений Кунгуров Евгений Кунгуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Евгений Кунгуров мучился перед смертью, заявила в своем Telegram-канале адвокат Маргарита Гаврилова, обнародовав его переписку с врачом. В одном из сообщений артист заявил, что находится «на краю гибели и конца», уточнила она.

Душа отлетела, тела не чувствую. Лежу в лежку, еле дышу, сердце колотится. Я испарился, — писал Кунгуров.

Гаврилова добавила, что Кунгуров не мог получить бесплатное лечение из-за отсутствия московской прописки, а частная клиника стоила около семи тысяч рублей в сутки. Артист писал друзьям и близким, что «погибает», но, по словам адвоката, помощи не получил.

Даже родители, жившие далеко, уточнила Гаврилова, не могли повлиять на ситуацию: отец звал его домой, но Кунгуров отвечал, что «настроен работать». Адвокат считает, что певец остался один на один с тяжелой болезнью и должен был получить больше поддержки.

Никто не пришел, никто не взял за руку, никто не открыл душу состраданию! — подчеркнула Гаврилова.

Ранее отец Кунгурова заявил, что вдова певца Ирина Меледина могла оказывать на его сына психологическое давление. Он отметил, что невестка якобы подвергала мужа манипуляциям, издевательствам, а также «изводила» его незадолго до трагической гибели.

Евгений Кунгуров
певцы
смерти
переписки
