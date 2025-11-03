Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 18:48

«Она Женю прямо изводила»: отец Кунгурова высказался о супруге сына

Отец певца Кунгурова считает, что жена могла изводить его сына

Евгений Кунгуров Евгений Кунгуров Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Отец покойного певца Евгения Кунгурова Виктор Кунгуров считает, что вдова артиста Ирина Меледина могла оказывать на его сына психологическое давление. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ он высказал мнение, что супруга якобы подвергала певца манипуляциям, издевательствам, а также «изводила» его незадолго до трагической гибели.

Когда истерила, она Женю прямо изводила натурально, начинала на него кричать. В последнее время, когда он чувствовал себя плохо, кричала: «Ты должен работать! Если не будешь работать, я тебя брошу! Я увезу детей! Ты их видеть не будешь!» Зная о том, что он детей обожает, она такие вещи ему говорила, — отметил Виктор Кунгуров.

Виктор Кунгуров добавил, что состояние здоровья сына ухудшилось после визита к психологу-гипнологу, которого нашла Меледина.

Тело Евгения Кунгурова обнаружили возле его московского дома 8 апреля 2024 года. Перед трагическим исходом он направил супруге сообщение о намерении совершить самоубийство. Певцу было 40 лет, он страдал депрессией и состоял на учете у психиатра.

Евгений Кунгуров
шоу-бизнес
певцы
смерти
