На Украине разочаровались в результатах встречи Зеленского и Трампа Киев и Европа не смогли убедить Трампа принять новый мирный план в 20 пунктов

Украина и Европа не смогли убедить главу Белого дома Дональда Трампа принять «20 пунктов» как новый мирный план, сообщило издание «Страна.ua». Там отметили, что президент США выступает за решение спорных вопросов, в том числе территориального, не через референдум, а через решение парламента.

Поломан план украинских властей и Европы убедить Трампа принять озвученные Зеленским 20 пунктов как новое мирное предложение, — говорится в сообщении.

Ранее директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник выразил мнение, что Трамп, по всей видимости, осознает, что затягивание Киевом процесса урегулирования конфликта приводит к ослаблению переговорных позиций Украины. По оценке эксперта, встреча президентов США и Украины не принесла значимых результатов.

До этого стало известно, что Зеленский продемонстрировал признаки сильного волнения на совместной пресс-конференции с Трампом. Его поведение привлекло внимание наблюдателей, отметивших чрезмерную суетливость и напряженность главы государства.