Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 09:44

На Украине разочаровались в результатах встречи Зеленского и Трампа

Киев и Европа не смогли убедить Трампа принять новый мирный план в 20 пунктов

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Alex Brandon/ AP/TASS
Читайте нас в Дзен

Украина и Европа не смогли убедить главу Белого дома Дональда Трампа принять «20 пунктов» как новый мирный план, сообщило издание «Страна.ua». Там отметили, что президент США выступает за решение спорных вопросов, в том числе территориального, не через референдум, а через решение парламента.

Поломан план украинских властей и Европы убедить Трампа принять озвученные Зеленским 20 пунктов как новое мирное предложение, — говорится в сообщении.

Ранее директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник выразил мнение, что Трамп, по всей видимости, осознает, что затягивание Киевом процесса урегулирования конфликта приводит к ослаблению переговорных позиций Украины. По оценке эксперта, встреча президентов США и Украины не принесла значимых результатов.

До этого стало известно, что Зеленский продемонстрировал признаки сильного волнения на совместной пресс-конференции с Трампом. Его поведение привлекло внимание наблюдателей, отметивших чрезмерную суетливость и напряженность главы государства.

Украина
Европа
США
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Салат с креветками и авокадо: новогодний сюрприз
«Простушечка ты наша»: любовница Товстика с издевкой обратилась к Дибровой
На Западе рассказали, что снизит вероятность нового конфликта
ВС КНДР запустили стратегические крылатые ракеты над Желтым морем
Вместо тринадцатой зарплаты красноярский чиновник получил расчет
Вратарь сборной Судана рухнул на поле во время матча
Появилось последнее видео с умершей актрисой Брижит Бардо
Роспотребнадзор раскрыл результаты исследования напитка Aloe Vera
Россияне стали чаще покупать подержанные мотоциклы
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с пожизненными выплатами
«Гнать поганой метлой»: Газманов о первой реакции на применение ИИ в музыке
Путин ввел новый запрет об иностранных судах
Политолог из США оценил шансы на мир после встречи Трампа и Зеленского
Россиянам назвали самые опасные рыбные блюда
На Украине разочаровались в результатах встречи Зеленского и Трампа
Солнце встретило тремя вспышками последний понедельник 2025-го
Краболов спасся от напавшего на него тигра благодаря другу
Путин официально утвердил форму крестов на гербе России
Блюда на Новый год Огненной Лошади — 2026: что должно быть на столе, что нет
Залужного заподозрили в планах вернуться в Киев
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.