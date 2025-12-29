В США заявили о снижении ожиданий Украины от Трампа

Президент США Дональд Трамп (пятый справа) и президент Украины Владимир Зеленский (третий слева) во время встречи в клубе Мар-а-Лаго

Президент США Дональд Трамп, по всей видимости, осознает, что затягивание Киевом процесса урегулирования конфликта приводит к ослаблению переговорных позиций Украины, заявил в беседе с ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник, комментируя встречу Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По оценке эксперта, встреча президентов США и Украины не принесла значимых результатов.

Они разошлись, не придя к соглашению ни по одному из тех вопросов, по которым у них были разногласия. Трамп, кажется, понимает, что чем дольше Украина сопротивляется, тем слабее будут ее переговорные позиции и тем больше украинцев погибнут и будут ранены, — сказал Кузник.

Политолог также отметил, что Трамп признает необходимость устранения первопричин украинского конфликта и учитывает ключевые интересы России при его урегулировании. Он назвал очевидным тот факт, что американский лидер уважает российского коллегу Владимира Путина больше, чем главу Украины Владимира Зеленского.

До этого Трамп во время общения с журналистами по итогам закрытых переговоров с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго раскритиковал Киев за обстрелы российской территории. Отвечая на вопросы журналистов, глава Белого дома отметил, что РФ явно атакуют не из Конго или США.