Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 09:16

В США заявили о снижении ожиданий Украины от Трампа

Политолог Кузник: Трамп осознает ослабление позиций Киева

Президент США Дональд Трамп (пятый справа) и президент Украины Владимир Зеленский (третий слева) во время встречи в клубе Мар-а-Лаго Президент США Дональд Трамп (пятый справа) и президент Украины Владимир Зеленский (третий слева) во время встречи в клубе Мар-а-Лаго Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп, по всей видимости, осознает, что затягивание Киевом процесса урегулирования конфликта приводит к ослаблению переговорных позиций Украины, заявил в беседе с ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник, комментируя встречу Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По оценке эксперта, встреча президентов США и Украины не принесла значимых результатов.

Они разошлись, не придя к соглашению ни по одному из тех вопросов, по которым у них были разногласия. Трамп, кажется, понимает, что чем дольше Украина сопротивляется, тем слабее будут ее переговорные позиции и тем больше украинцев погибнут и будут ранены, — сказал Кузник.

Политолог также отметил, что Трамп признает необходимость устранения первопричин украинского конфликта и учитывает ключевые интересы России при его урегулировании. Он назвал очевидным тот факт, что американский лидер уважает российского коллегу Владимира Путина больше, чем главу Украины Владимира Зеленского.

До этого Трамп во время общения с журналистами по итогам закрытых переговоров с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго раскритиковал Киев за обстрелы российской территории. Отвечая на вопросы журналистов, глава Белого дома отметил, что РФ явно атакуют не из Конго или США.

переговоры
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
США
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Салат с креветками и авокадо: новогодний сюрприз
«Простушечка ты наша»: любовница Товстика с издевкой обратилась к Дибровой
На Западе рассказали, что снизит вероятность нового конфликта
ВС КНДР запустили стратегические крылатые ракеты над Желтым морем
Вместо тринадцатой зарплаты красноярский чиновник получил расчет
Вратарь сборной Судана рухнул на поле во время матча
Появилось последнее видео с умершей актрисой Брижит Бардо
Роспотребнадзор раскрыл результаты исследования напитка Aloe Vera
Россияне стали чаще покупать подержанные мотоциклы
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с пожизненными выплатами
«Гнать поганой метлой»: Газманов о первой реакции на применение ИИ в музыке
Путин ввел новый запрет об иностранных судах
Политолог из США оценил шансы на мир после встречи Трампа и Зеленского
Россиянам назвали самые опасные рыбные блюда
На Украине разочаровались в результатах встречи Зеленского и Трампа
Солнце встретило тремя вспышками последний понедельник 2025-го
Краболов спасся от напавшего на него тигра благодаря другу
Путин официально утвердил форму крестов на гербе России
Блюда на Новый год Огненной Лошади — 2026: что должно быть на столе, что нет
Залужного заподозрили в планах вернуться в Киев
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.