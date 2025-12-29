Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 09:12

«Уважает Путина больше, чем Зеленского»: в США оценили саммит в Мар-а-Лаго

Профессор Кузник: Трамп понимает необходимость устранения первопричины конфликта

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп признает необходимость устранения первопричины украинского конфликта и учитывает ключевые интересы России при его урегулировании, высказал мнение директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник в разговоре с ТАСС. Он назвал очевидным тот факт, что американский лидер уважает российского коллегу Владимира Путина больше, чем главу Украины Владимира Зеленского. Так эксперт прокомментировал встречу Трампа и Зеленского в резиденции Мар-а-Лаго 28 декабря.

Трамп, очевидно, больше уважает Путина и лучше относится к нему, чем к Зеленскому. <...> У меня сложилось впечатление, что Трамп признает наличие у Путина красных линий и требование устранить первопричину [украинского кризиса], он также убежден, что Путин диктует условия и в конечном счете получит на поле боя то, чем Зеленский отказывается пожертвовать за столом переговоров, — сказал Кузник.

Кузник добавил, что обсуждение Трампом референдума по территориальным вопросам сигнализирует о неизбежности уступок Донбасса в пользу России. Также он обратил внимание на отсутствие консенсуса по гарантиям безопасности и контролю над Запорожской АЭС после встречи лидеров.

Ранее Трамп во время общения с журналистами по итогам закрытых переговоров с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго раскритиковал Киев за обстрелы российской территории. Отвечая на вопросы журналистов, глава Белого дома отметил, что РФ явно атакуют не из Конго или США.

США
Дональд Трамп
Украина
Владимир Зеленский
Россия
Владимир Путин
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Салат с креветками и авокадо: новогодний сюрприз
«Простушечка ты наша»: любовница Товстика с издевкой обратилась к Дибровой
На Западе рассказали, что снизит вероятность нового конфликта
ВС КНДР запустили стратегические крылатые ракеты над Желтым морем
Вместо тринадцатой зарплаты красноярский чиновник получил расчет
Вратарь сборной Судана рухнул на поле во время матча
Появилось последнее видео с умершей актрисой Брижит Бардо
Роспотребнадзор раскрыл результаты исследования напитка Aloe Vera
Россияне стали чаще покупать подержанные мотоциклы
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с пожизненными выплатами
«Гнать поганой метлой»: Газманов о первой реакции на применение ИИ в музыке
Путин ввел новый запрет об иностранных судах
Политолог из США оценил шансы на мир после встречи Трампа и Зеленского
Россиянам назвали самые опасные рыбные блюда
На Украине разочаровались в результатах встречи Зеленского и Трампа
Солнце встретило тремя вспышками последний понедельник 2025-го
Краболов спасся от напавшего на него тигра благодаря другу
Путин официально утвердил форму крестов на гербе России
Блюда на Новый год Огненной Лошади — 2026: что должно быть на столе, что нет
Залужного заподозрили в планах вернуться в Киев
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.