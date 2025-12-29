«Уважает Путина больше, чем Зеленского»: в США оценили саммит в Мар-а-Лаго

Президент США Дональд Трамп признает необходимость устранения первопричины украинского конфликта и учитывает ключевые интересы России при его урегулировании, высказал мнение директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник в разговоре с ТАСС. Он назвал очевидным тот факт, что американский лидер уважает российского коллегу Владимира Путина больше, чем главу Украины Владимира Зеленского. Так эксперт прокомментировал встречу Трампа и Зеленского в резиденции Мар-а-Лаго 28 декабря.

Трамп, очевидно, больше уважает Путина и лучше относится к нему, чем к Зеленскому. <...> У меня сложилось впечатление, что Трамп признает наличие у Путина красных линий и требование устранить первопричину [украинского кризиса], он также убежден, что Путин диктует условия и в конечном счете получит на поле боя то, чем Зеленский отказывается пожертвовать за столом переговоров, — сказал Кузник.

Кузник добавил, что обсуждение Трампом референдума по территориальным вопросам сигнализирует о неизбежности уступок Донбасса в пользу России. Также он обратил внимание на отсутствие консенсуса по гарантиям безопасности и контролю над Запорожской АЭС после встречи лидеров.

Ранее Трамп во время общения с журналистами по итогам закрытых переговоров с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго раскритиковал Киев за обстрелы российской территории. Отвечая на вопросы журналистов, глава Белого дома отметил, что РФ явно атакуют не из Конго или США.