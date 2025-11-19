Вдову Кунгурова обвинили в предательстве памяти покойного мужа Родственники Кунгурова заявили, что его жена сменила фамилию их общим детям

Вдова певца Евгения Кунгурова Ирина Меледина сменила фамилию их общим детям, сообщили в студии программы «Пусть говорят» родственники покойного артиста. По словам отца знаменитости Виктора, супруга их сына не дает видеться с внуками — Ариадной и Иваном.

Ирина первое время присылала видео и фото внуков. Потом просто исчезла. Пытался звонить — нет ответа. Подал в суд, чтобы определить порядок встреч с внуками — иск подан в декабре 2024 года, но она затягивает суды, — поделился отец Кунгурова.

При этом Меледина, как говорят родственники певца, подала встречный иск. По их словам, женщина обвинила членов семьи в публикации в социальных сетях контента с участием Ариадны и Ивана.

Ранее Кунгуров-старший заявил, что Меледина могла оказывать на его сына психологическое давление. По его словам, женщина прибегала к манипуляциям, заставляла супруга много работать и грозилась отобрать детей. По мнению отца, состояние артиста ухудшилось после того, как он посетил психолога-гипнолога, которого якобы нашла жена.