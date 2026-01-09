Атака США на Венесуэлу
Психолог рассказала, как настроиться на работу после праздников

Психолог Быстрова посоветовала придерживаться режима в течение праздников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чтобы избежать депрессии перед возвращением в рабочий график после новогодних праздников, важно сохранять режим дня, это поможет мягко настроиться на нужный ритм, заявила NEWS.ru психолог-консультант Анастасия Быстрова. По ее словам, не менее важным этапом является планирование первых трудовых дней.

Вот несколько простых советов, чтобы к концу зимних каникул не захватила депрессия перед началом трудового года. Первое, оставляйте время режиму. Не секрет, что сон — важный антидепрессант. Поэтому старайтесь придерживаться режима в течение каникул. А за два или три дня до выхода на работу начинайте ложиться спать в пределах 10 часов вечера. Второе, план — наше все. Попробуйте за несколько дней до выхода на работу подумать, какие главные задачи важно будет решить в первые дни. Когда выйдете на работу, этот план будет маршрутной картой и стабилизатором вашего самочувствия, — пояснил Быстрова.

Она добавила, что в начале работы стоит сосредоточиться на привычной рутине, отложив масштабные проекты на потом. По словам психолога, такое решение даст время на адаптацию.

Третий подход, который поможет не впасть в депрессию после новогодних каникул, заключается в искусстве маленьких шагов. Когда выйдете на работу, разрешите себе сосредоточиться на привычной рутине: разбор почты, встречи с коллегами. Все амбиции оставьте на попозже, когда уже раскачаетесь. Четвертое — оставляйте время для заботы о себе. Пусть это будет пять минут тишины или 10 минут любимого занятия: чтение, музыка, зарядка, танцы, медитация. Время, когда вы зададите себе вопрос «чего хочется сейчас?», — резюмировала Быстрова.

Ранее психолог Наталья Водопьянова заявила, что январские выходные рекомендуется посвятить любимому хобби, семейному досугу и спорту — это поможет эмоционально восстановиться и избавиться от накопленной за год усталости. По ее словам, в период зимнего отдыха важно постараться навести порядок в мыслях и начать отложенные дела.

