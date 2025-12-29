Новый год — 2026
Салат с креветками и авокадо: новогодний сюрприз

Салат с креветками и авокадо Салат с креветками и авокадо Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Готовитесь к Новому году? Салат с креветками и авокадо — это новый хит для вашего стола, легкий и праздничный. Сочные морепродукты идут в паре с насыщенным авокадо, создавая неповторимое сочетание!

Ингредиенты (на 4 порции): 300 г варено-мороженых креветок, 2 спелых авокадо, 200 г листьев салата (романо или айсберг), 1 огурчик, 1 красный болгарский перчик, 100 г томатов черри, 2 ст. л. оливкового масла, сок 1 лимона, соль, перец, свежая зелень (укроп или петрушка).

Приготовление.

Варите креветки 2–3 минуты в подсоленном кипятке, охладите и очистите.

Нарежьте авокадо кубиками, сбрызните соком лимона от потемнения. Огурец с перцем нашинкуйте соломкой, черри нарежьте половинками.

Выложите в миску с зеленью, полейте маслом, лимоном, приправьте солью с перцем. Аккуратно перемешайте.

Этот салат с креветками сделает новогодний ужин незабываемым — полезным, аппетитным и эффектным. Гости точно будут в восторге!

Ранее мы рассказали, как приготовить французский киш лорен.

