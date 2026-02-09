Силовики рассказали об активизации украинских диверсантов Украинские диверсанты пытаются заходить в тыл к российским бойцам в ДНР

Украинские диверсионные группы в российской военной форме активизировали попытки проникновения в тыл российских войск с территории Запорожской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По информации источника, они действуют на юго-западном направлении Донецкой Народной Республики.

Последние дни активизировались украинские диверсанты. Они пытаются заходить в российской форме с территории Запорожской области в направлении юго-западной части ДНР. Пока безрезультатно. Все подлежат уничтожению, — заявил собеседник агентства.

Ранее младший сержант Роман Чамаев в одиночку ликвидировал группу диверсантов ВСУ во время доставки припасов. В МО РФ добавили, что его неожиданный фланговый удар привел к уничтожению большей части вражеского отряда.

До этого стало известно, что ВС России случайно обнаружили и уничтожили в зоне СВО украинскую ДРГ, состоявшую из американских, британских и польских наемников. Численность группы составляла около 10 человек. Диверсанты были ликвидированы на второй линии обороны.