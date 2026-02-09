Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 13:35

Силовики рассказали об активизации украинских диверсантов

Украинские диверсанты пытаются заходить в тыл к российским бойцам в ДНР

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Украинские диверсионные группы в российской военной форме активизировали попытки проникновения в тыл российских войск с территории Запорожской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По информации источника, они действуют на юго-западном направлении Донецкой Народной Республики.

Последние дни активизировались украинские диверсанты. Они пытаются заходить в российской форме с территории Запорожской области в направлении юго-западной части ДНР. Пока безрезультатно. Все подлежат уничтожению, — заявил собеседник агентства.

Ранее младший сержант Роман Чамаев в одиночку ликвидировал группу диверсантов ВСУ во время доставки припасов. В МО РФ добавили, что его неожиданный фланговый удар привел к уничтожению большей части вражеского отряда.

До этого стало известно, что ВС России случайно обнаружили и уничтожили в зоне СВО украинскую ДРГ, состоявшую из американских, британских и польских наемников. Численность группы составляла около 10 человек. Диверсанты были ликвидированы на второй линии обороны.

диверсанты
ВСУ
ДНР
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Они отстали»: генерал ответил, в чем Су-57 превосходит истребители США
Хирурги собрали череп девочке, которую выбросил из окна собственный отец
Массовый сбой Telegram 9 февраля: где не работает, причины, блокировка
Котяков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста в России
Россиянка лишилась свыше 7 млн рублей в ходе «перерасчета пенсии»
«Пошли эти девушки...» Топ-10 цитат Григория Лепса о женщинах
Награжденный Путиным командир «АрБата» погиб на СВО
Алиханов сообщил о готовности перечня локализованных авто для такси
Ледяной дождь накроет столицу России
Москвичам рассказали об уникальном строительном проекте в центре столицы
Пытавшийся стать президентом России бизнесмен переписал активы на сестру
Европе посоветовали сократить зависимость от Visa и Mastercard
Доктор Мясников рассказал, от какого вопроса начал седеть
Орнитолог рассказала, почему перепись воробьев необходима
Названо условие попадания Венесуэлы в тройку лидеров по добыче газа
Оттепель не придет? Прогноз погоды в Москве, когда вернутся морозы
Беспилотник ВСУ ранил мирного жителя в Белгородской области
Путину пришлось успокаивать Собянина на встрече в Кремле
Люксовые отели с россиянами закрываются на Кубе
Собянин сообщил Путину хорошие новости об экономике Москвы
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.