Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса

Беру капусту, пару яиц и ложку сметаны — жарю пышные оладьи на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого, сытного и бюджетного ужина, который обходится без мяса, но дарит настоящее удовольствие.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, с хрустящей корочкой оладьи, нежные и воздушные внутри, с тонким сладковатым капустным ароматом. Для приготовления вам понадобится: 500 г белокочанной капусты, 2 яйца, 2 ст. л. сметаны, 5 ст. л. муки, ½ ч. л. соды, соль, молотый черный перец, растительное масло для жарки. Капусту тонко нашинкуйте, сложите в миску, посолите и хорошо помните руками, чтобы она стала мягкой и дала сок. Добавьте яйца, сметану, муку, соду и перец. Тщательно перемешайте до состояния густого, однородного теста. Разогрейте на сковороде достаточное количество масла. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя толстые оладушки. Жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны под крышкой до румяного золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной или своим любимым соусом.

