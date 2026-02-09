Не паштет, а нежное облако — готовлю за копейки из простых ингредиентов: хоть к завтраку, хоть для фуршета

Если вы всегда избегали печени из-за специфического вкуса, этот рецепт вас удивит. В виде нежного паштета с морковью и луком она воспринимается совершенно по-новому.

Для паштета мне понадобится: куриная печень (500 г), морковь (1 шт.), лук (1 головка), сливки 10% (100 мл), мягкий творог 5% (2 ст. л.), соль, перец.

Печень промываю, очищаю от пленок и желчных протоков. Заливаю горячей водой на 10–15 минут — это убирает возможную горечь. Лук и морковь нарезаю мелким кубиком и пассерую на растительном масле до мягкости и легкого золотистого оттенка. Сливаю воду с печени, добавляю ее к овощам и тушим на среднем огне 7–10 минут, пока весь розовый цвет внутри не исчезнет. Вливаю сливки комнатной температуры, добавляю соль и перец по вкусу, тушу еще 5 минут. Важно не пересушить печень. Сразу же перекладываю всю горячую массу в высокий стакан и пробиваю погружным блендером до однородности. Добавляю мягкий творог и снова взбиваю до шелковистой, кремовой текстуры. Перекладываю паштет в контейнер или форму и убираю в холодильник на несколько часов до полного застывания. Подаю с тостами, гренками или свежим багетом.

