Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 13:15

Странное слово прозвучало в эфире «радиостанции Судного дня»

В эфире УВБ-76 прозвучало слово «нищенка»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», или «Жужжалка», передала слово «нищенка» в понедельник, 9 февраля. Послание было зафиксировано в 12.47 по московскому времени.

Сообщение за сегодня 08.02.26 12:47 мск НИЩЕНКА 5460 1904, — сказано в сообщении.

Несколькими днями ранее радиостанция УВБ-76 передала слово «доярокайф». До этого прозвучало слово «стояк». Назначение радиостанции и смысл передаваемых в эфире сообщений остается неизвестным.

До этого профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко заявил, что часами Судного дня, стрелки которых опять перевели ближе к «ядерной полуночи», управляет целая команда американских ученых. По его словам, показания зависят от множества факторов, включая международную обстановку.

Ранее основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал, что конфликт на Украине завершится в 2026 году. По его информации, политик называл окончание конфликта отправной точкой для перераспределения влияния и пересмотра границ и союзов на постсоветском пространстве.

радио
сеть
интернет
УВБ-76
