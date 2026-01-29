«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир со «стояком» Радиостанция УВБ-76 передала сообщение со словом «стояк»

Радиостанция УВБ-76, известная как «радио Судного дня» или «Жужжалка», в четверг, 29 января, передала слово «стояк», пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи». В сообщении сказано, что послание появилось в эфире в 11:57 мск.

Сообщение за сегодня 29.01.26 11:57 по мск НЖТИ 89493 СТОЯК 9477 7037, — говорится в публикации.

Военная станция УВБ-76 начала свое вещание в 1975 году и получила прозвище «Жужжалка» из-за характерного звука. Появилось множество версий по поводу ее предназначения, однако никто точно не знает природу загадочных сообщений и их смысл.

Ранее в эфире загадочной радиостанции УВБ-76 прозвучало кодовое слово «ноосфера». Термин «ноосфера» обозначает высшую стадию эволюции биосферы. Академик Владимир Вернадский подразумевал под этим термином вселенский разум.

До этого профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко заявил, что часами Судного дня, стрелки которых опять перевели ближе к «ядерной полуночи», управляет целая команда американских ученых. По его словам, показания зависят от множества факторов, включая международную обстановку.