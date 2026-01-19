«Радиостанция Судного дня» внезапно выдала умное слово

В эфире загадочной радиостанции УВБ-76, известной как «радиостанция Судного дня», прозвучало кодовое слово «ноосфера», сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который ведет мониторинг ее вещания. Назначение УВБ-76 неизвестно.

«НЖТИ 97281 НООСФЕРА 5176 3559», — гласило очередное послание.

Термин «ноосфера» обозначает высшую стадию эволюции биосферы. Академик Владимир Вернадский подразумевал под этим общепланетный или даже вселенский разум.

Ранее в эфире «радиостанции Судного дня» два дня играла музыка. Сквозь помехи пробивалась песня What's Up группы 4 Non Blondes. В комментариях некоторые радиолюбители отметили, что музыку может транслировать не сама УВБ-76, а посторонние энтузиасты. Также на радиостанции звучал фрагмент из «Лебединого озера» Петра Чайковского.

Прежде УВБ-76 вышла в эфир со словом «татумари». Сообщение прозвучало после выступлений президента России Владимира Путина и главы Минобороны Андрея Белоусова на расширенной коллегии оборонного ведомства.