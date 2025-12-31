В эфире «радиостанции Судного дня» снова заиграла необычная музыка

В эфире так называемой радиостанции Судного дня второй день играет музыка, сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи». По его информации, сквозь помехи пробивается песня What`s Up группы 4 Non Blondes.

На частоте радиостанции УВБ-76 играет музыка, — говорится в сообщении.

В комментариях некоторые радиолюбители отмечают, что музыку может транслировать не сама УВБ-76, а посторонние энтузиасты, так как сквозь музыку пробиваются типичные для «Жужжалки» сигналы. Другая часть пользователей считает, что с помощью транслирования музыки военные могут скрывать особо важные и секретные послания.

Днем 30 декабря в эфире оказались песни, явно выражающие поддержку СВО. Прозвучали «Лето и арбалеты» Акима Апачева, песня «Свинорез», а также перепевка темы советского мультика «Бременские музыканты» с предложением нанести удар по Киеву ракетой. Также сообщается, что в эфире включался трек 1997 года Ecuador группы Sash! (широко известный оптимистичный джингл) и немецкий марш «Эрика» Хермса Ниля, также широко известный в российском сегменте интернета.