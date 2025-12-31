Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 15:40

В эфире «радиостанции Судного дня» снова заиграла необычная музыка

В эфире радиостанции УВБ-76 заиграла песня What`s Up

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В эфире так называемой радиостанции Судного дня второй день играет музыка, сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи». По его информации, сквозь помехи пробивается песня What`s Up группы 4 Non Blondes.

На частоте радиостанции УВБ-76 играет музыка, — говорится в сообщении.

В комментариях некоторые радиолюбители отмечают, что музыку может транслировать не сама УВБ-76, а посторонние энтузиасты, так как сквозь музыку пробиваются типичные для «Жужжалки» сигналы. Другая часть пользователей считает, что с помощью транслирования музыки военные могут скрывать особо важные и секретные послания.

Днем 30 декабря в эфире оказались песни, явно выражающие поддержку СВО. Прозвучали «Лето и арбалеты» Акима Апачева, песня «Свинорез», а также перепевка темы советского мультика «Бременские музыканты» с предложением нанести удар по Киеву ракетой. Также сообщается, что в эфире включался трек 1997 года Ecuador группы Sash! (широко известный оптимистичный джингл) и немецкий марш «Эрика» Хермса Ниля, также широко известный в российском сегменте интернета.

Россия
радио
радиостанции
УВБ-76
песни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новогоднее обращение Путина чуть не побило рекорд по краткости
Объявлен год проведения микропереписи в России
Курск, Аляска, парад Победы: 10 важнейших событий 2025-го по версии NEWS.ru
Ребенок, убийство родных, гонорары у Малахова: как живет Прохор Шаляпин
Из-за стола или с дивана — в зал: как безопасно вернуться к тренировкам
Медведев в новогоднем поздравлении заговорил о близости победы
Снегопад парализовал Сочи
В эфире «радиостанции Судного дня» снова заиграла необычная музыка
«Миллионы людей с вами»: Путин обратился к бойцам СВО
В новогоднем обращении Путин обозначил курс России на будущее
Лукашенко рассказал, что предупреждал Путина об опасности покушения
Навес частного дома не выдержал натиска стихии и убил человека
Полковник раскрыл, чем может обернуться нежелание Зеленского идти на мир
Астрологи раскрыли самые удачные и опасные дни 2026 года для Весов
На Камчатке увидели новогоднее обращение Путина
Астрологи рассказали, кто окажется на коне в 2026 году
Моросящий снегопад и тепло до 0? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Стало известно, что Долина пожелала россиянам в 2026 году
Кеосаян, Талызина, бывшие жены Ефремова: кто из звезд умер в 2025-м
«Очухалась уже в снегу»: пассажирка обвинила таксиста в избиении
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.