«Радио Судного дня» удивило слушателей

На частоте УВБ-76, которую радиолюбители называют «Жужжалкой» или «Радиостанцией Судного дня», внезапно зазвучала музыка, передает Telegram-канал «УВБ-76 логи». Среди прочего в эфире прозвучал фрагмент из «Лебединого озера» Чайковского. Причины изменений в вещание неизвестны.

Ранее радиостанция вышла в эфир со словом «татумари». Сообщение прозвучало после выступлений президента России Владимира Путина и главы Минобороны Андрея Белоусова на расширенной коллегии оборонного ведомства. До этого радиостанция УВБ-76 передала в закодированном сообщении слово «входошунт, а также вышла в эфир с посланием, в котором прозвучало новое слово — „ершовуз“. Позже УВБ-76 передала еще одно сообщение, но уже с использованием слова „бермудский“.

Радиостанция начала работу еще в конце 1970-х. В штатном режиме в эфире постоянно звучит однообразный гул, благодаря которому она получила прозвище „Жужжалка“. Среди радиолюбителей бытует мнение, что УВБ-76 входит в состав засекреченной системы связи, созданной в СССР во времена холодной войны.