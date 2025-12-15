«Радио Судного дня» вышло в эфир с новым таинственным посланием

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Жужжалка» или «Радио Судного дня», передала в закодированном сообщении слово «входошунт» сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи». Это случилось 5 декабря в 13:02 по московскому времени.

НЖТИ 52710 ВХОДОШУНТ 9051 8779, — сказано в сообщении.

Эта станция вещает с конца 1970-х годов. В обычном режиме она непрерывно передает монотонное гудение, которое и принесло ей прозвище «Жужжалка». Среди радиолюбителей и экспертов распространено мнение, что УВБ-76 является частью секретной системы связи, предположительно созданной в СССР в период Холодной войны и оставшейся в рабочем состоянии до сегодняшнего дня.

Ранее стало известно, что радиостанция УВБ-76 девятый раз за день вышла в эфир со словом «бесподобный». Передача произошла 10 декабря в 13:49 по московскому времени. В этот же день «Жужжалка» выдала восемь сообщений с кодовыми словами, включая «мюоносвод», «мпинобаз», «фригория», «опальный», «сноповый», «дымозюзя», «анусокеб», «централ», «котовоин» и «уомплектный».