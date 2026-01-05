Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 11:19

«Немножко ждем»: адвокат Лурье о сроках выселения Долиной из квартиры

Адвокат Свириденко: Лурье будет узнавать о выселении Долиной после праздников

Светлана Свириденко Светлана Свириденко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье будет связываться с артисткой по поводу ее выселения из квартиры после окончания новогодних праздников, заявила NEWS.ru ее адвокат Светлана Свириденко. Она отметила, что в каникулы пока все заняты своими делами.

Пока [Долина] не выехала. Мы ждем окончания праздников. Немножко ждем еще пока. Сейчас праздники, и все заняты своими делами. После праздников [будем связываться с Долиной, если она не освободит квартиру], ― ответила Свириденко.

Ранее представители певицы ранее обещали съехать к 5 января. Однако сама Лурье просила Долину сделать это еще 30 декабря, чтобы ускорить процесс.

На фоне скандала с квартирой Долина столкнулась с общественным осуждением. Так, стало известно, что продажа билетов на сольный концерт певицы в Москве приостановлена. На официальном сайте певицы мероприятие остается в афише, но при попытке перейти к покупке появляется сообщение об ошибке «Элемент не найден».

Представитель Долиной Сергей Пудовкин при этом утверждал, что концерт состоится. Однако ряд СМИ сообщал об отмене мероприятия, ссылаясь на низкие продажи билетов: якобы было реализовано лишь около 15% зала.

Лариса Долина
адвокаты
квартиры
суды
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка купила конфеты с личинками
Когда на улице зима: булочки в духовке — быстрый рецепт
У подростка удалили гигантскую кисту
В России предложили компенсировать ущерб обманутым покупателям жилья
Названа возможная проблема при введении медиации в процессе разводов
В МО рассказали о нюансах создания полосы безопасности в двух областях
Чудовищный снегопад идет на Москву: прогноз погоды на неделю, температура
Адвокат Лурье рассказала, когда Долина освободит квартиру
В Роскино объяснили успех мультфильма «Маша и Медведь» в арабских странах
Обстановка у изолятора Мадуро накалилась до предела
Культурологи объяснили мистическую славу Святок
«Ясно дал понять»: раскрыто новогоднее желание принца Гарри
В Минобороны раскрыли масштаб ударов по Украине
Названа средняя стоимость билета в кино в России
Российские силы ПВО сбили 356 украинских беспилотников
Снегоход с людьми ушел под воду
Украинских военных уличили в «маскировке» под беженцев
Россиянина задержали за переводы запрещенной организации
В Сумской области стало больше населенных пунктов под флагом России
Юрист раскрыл недостатки «популярного» среди россиян статуса банкрота
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.