«Немножко ждем»: адвокат Лурье о сроках выселения Долиной из квартиры Адвокат Свириденко: Лурье будет узнавать о выселении Долиной после праздников

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье будет связываться с артисткой по поводу ее выселения из квартиры после окончания новогодних праздников, заявила NEWS.ru ее адвокат Светлана Свириденко. Она отметила, что в каникулы пока все заняты своими делами.

Пока [Долина] не выехала. Мы ждем окончания праздников. Немножко ждем еще пока. Сейчас праздники, и все заняты своими делами. После праздников [будем связываться с Долиной, если она не освободит квартиру], ― ответила Свириденко.

Ранее представители певицы ранее обещали съехать к 5 января. Однако сама Лурье просила Долину сделать это еще 30 декабря, чтобы ускорить процесс.

На фоне скандала с квартирой Долина столкнулась с общественным осуждением. Так, стало известно, что продажа билетов на сольный концерт певицы в Москве приостановлена. На официальном сайте певицы мероприятие остается в афише, но при попытке перейти к покупке появляется сообщение об ошибке «Элемент не найден».

Представитель Долиной Сергей Пудовкин при этом утверждал, что концерт состоится. Однако ряд СМИ сообщал об отмене мероприятия, ссылаясь на низкие продажи билетов: якобы было реализовано лишь около 15% зала.