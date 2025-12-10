«Радио Судного дня» передало девятое загадочное послание за день УВБ-76 передала девятое за день сообщение со словом «бесподобный»

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», девятый раз за день вышла в эфир со словом «бесподобный», сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи». Передача произошла в 13:49 по московскому времени.

НЖТИ 47534 БЕСПОДОБНЫЙ 2270 0912, — говорится в сообщении.

10 декабря станция выдала восемь сообщений с кодовыми словами, включая «мюоносвод», «мпинобаз», «фригория», «опальный», «сноповый», «дымозюзя», «анусокеб», «централ», «котовоин» и «уомплектный». Последние утренние передачи закончились около 13:08 по московскому времени словом «крясосыч».

УВБ-76 ведет вещание с 1970-х годов и обычно транслирует непрерывный жужжащий сигнал — за это ее прозвали «Жужжалкой». Радиостанцию связывают с системой закрытой связи времен СССР, и, по наблюдениям энтузиастов, она сохраняет активность до сих пор.

До этого, 14 ноября, «Радио Судного дня» прекратило трансляцию сигнала. В отслеживающем ее работу Telegram-канале заявили, что это произошло из-за попадания беспилотника и последовавшего отключения электричества.