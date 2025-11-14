Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 07:21

Радиостанция Судного дня прервала трансляцию

Радиостанция Судного дня прекратила трансляцию из-за удара БПЛА по подстанции

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», прекратила трансляцию сигнала, передает Telegram-канал «УВБ-76 эфир». Там уточнили, что ситуация сложилась в связи с попаданием беспилотника и отключением электричества.

Трансляции временно не будет, — указывается в публикации.

Ранее «радиостанция Судного дня» после трехдневного молчания оставила загадочное послание, которое уже звучало в эфире 19 февраля 2022 года. На этот раз она транслировала слово «ржавленье». Сообщение прозвучало в 10:55 мск в четверг, 13 ноября.

До этого УВБ-76 передала в эфир новый сигнал на фоне сообщений об упавших в Польше беспилотных летательных аппаратах. 10 сентября в 16:40 по московскому времени прозвучало всего одно слово — «ихтиоз».

Военная станция УВБ-76 начала свое вещание в 1975 году и быстро получила среди радиолюбителей прозвище «Жужжалка» из-за характерного звука. Существует множество теорий по поводу ее предназначения, однако никто точно не знает природу загадочных сообщений и их смысл.

