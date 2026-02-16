На «радиостанции Судного дня» зафиксировали новый зашифрованный сигнал

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «жужжалка» и «радио Судного дня», снова отправила голосовой сигнал. По данным Telegram-канала «УВБ-76 логи», в 15:41 по московскому времени в ее эфире прозвучало слово «Батраческий».

Радиостанция, которую в сети часто называют «станцией Судного дня», ведет трансляцию на частоте 4625 кГц уже несколько десятилетий. Назначение подобных зашифрованных сообщений официально не раскрывается, однако считается, что они служат для передачи распоряжений в системе боевого управления.

До этого «радио Судного дня» оживало 11 февраля, станция передала передала 24 сообщения, включая слова «акрокрен», «баранка» и «придирчивый». Как сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», всплеск активности связан с плановыми полугодовыми учениями. Итоги и значения кодовых сигналов являются закрытой информацией.

В тот же день пользователей Сети привлекло 10-е сообщение. Тогда «жужжалка» озвучила слово «СССР» через код: «Семен, Семен, Семен, Роман. 8235 0802».