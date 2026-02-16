Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 16:18

На «радиостанции Судного дня» зафиксировали новый зашифрованный сигнал

В эфире УВБ-76 прозвучало кодовое слово «Батраческий»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «жужжалка» и «радио Судного дня», снова отправила голосовой сигнал. По данным Telegram-канала «УВБ-76 логи», в 15:41 по московскому времени в ее эфире прозвучало слово «Батраческий».

Радиостанция, которую в сети часто называют «станцией Судного дня», ведет трансляцию на частоте 4625 кГц уже несколько десятилетий. Назначение подобных зашифрованных сообщений официально не раскрывается, однако считается, что они служат для передачи распоряжений в системе боевого управления.

До этого «радио Судного дня» оживало 11 февраля, станция передала передала 24 сообщения, включая слова «акрокрен», «баранка» и «придирчивый». Как сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», всплеск активности связан с плановыми полугодовыми учениями. Итоги и значения кодовых сигналов являются закрытой информацией.

В тот же день пользователей Сети привлекло 10-е сообщение. Тогда «жужжалка» озвучила слово «СССР» через код: «Семен, Семен, Семен, Роман. 8235 0802».

радиостанции
сигналы
радио
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Онколог рассказала, на какие симптомы у детей нужно обращать внимание
«Развоевались»: в СФ высмеяли готовность Эстонии к боевым действиям в РФ
Лукашенко отреагировал на слухи об отказе от участия в Совете мира
Тела двух детей нашли на месте сгоревшего дома
В МИД ответили желающим «запереть российский флот»
В МИД оценили перспективы российско-американского диалога
Рябков ответил, когда российская делегация вылетит на переговоры в Женеву
Эстония пригрозила России в случае конфликта
«Обглоданная Олимпиада»: известный хоккеист раскритиковал ОИ в Италии
Разгром «Скалы» и туманный штурм Покровки: новости СВО на вечер 16 февраля
Гигантская пробка парализовала М-4 «Дон»
«Вот их план!»: во Франции раскритиковали план по совместной обороне ЕС
Заминированный автомобиль взорвался у здания украинских спецслужб
Россиянам назвали альтернативное направление для отдыха вместо Кубы
«Давно такого не видел»: Плющев оценил уровень хоккея на Олимпиаде-2026
Военный эксперт оценил ядерные амбиции Польши
В российском городе памятник отправили за решетку
В одной стране ЕС столкнулись с нехваткой дров из-за холодной зимы
Крах Европы, унижение Зеленского — что случилось на конференции в Мюнхене
В Госдуме придумали, как защитить природные заказники
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.