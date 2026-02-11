Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 14:31

«Радиостанция Судного дня» упомянула крупнейшее государство XX века

Радиостанция УВБ-76 в десятый раз за день вышла в эфир и передала слово «СССР»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», передала в десятое загадочное сообщение за день, пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи». По его информации, в эфире прозвучало слово «СССР».

Николай, Женя, Татьяна, Иван. 30601. Семен, Семен, Семен, Роман. 8235 0802, — говорится в сообщении.

В течение дня радиостанция передала уже 15 сообщений. С 9 утра в эфире прозвучали слова «акрокрен», «рыболовный», «хлевотюк», «блицосидр», «вихлянье», «баранка», «придирчивый», «уксопаб», «покладистый», «СССР», «голубей», «кобочелн», «арыкочаек», «коломенка», «ласка».

Военная станция УВБ-76 начала свое вещание в 1975 году и получила прозвище «Жужжалка» из-за характерного звука. Появилось множество версий по поводу ее предназначения. По мнению части экспертов, если вещание УВБ-76 остановится, включится система «Мертвая рука» («Периметр»), которая в автоматическом режиме нанесет ядерный удар по противникам России. Официально о назначении УВБ-76 никогда не сообщалось.

Два дня назад УВБ-76 дважды за сутки выходила в эфир. Она передала в эфир кодовые слово «баламутный» и «нищенка». Послания зафиксировали 9 февраля в 12:47 и в 18:52 по московскому времени.

