Россиян предупредили, под какой личиной могут скрываться мошенники Красный Крест предупредил о мошенниках, выдающих себя за его сотрудников

Мошенники на фоне конфликта на Украине звонят под видом сотрудников Международного комитета Красного Креста, сообщили в МККК. Аферисты пытаются обмануть семьи российских военных, а также родственников людей, пропавших без вести.

МККК также стремился предупредить семьи о мошенниках, которые пытались ввести их в заблуждение и выдавали себя за представителей Красного Креста, — утверждается в публикации.

В 2025 году специалисты Международного комитета Красного Креста обработали около 45 тыс. обращений от семей, интересовавшихся судьбой своих родных, а также передали письма и сообщения от находящихся в плену родственников.

Ранее уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщала, что на Украине остаются 12 пленных жителей Курской области, подчеркнув, что ситуация находится под контролем омбудсменов России и Украины, а также представителей Красного Креста. По ее словам, пленные верят в свое скорое возвращение домой, а МККК обеспечивает их необходимыми лекарствами и одеждой. Москалькова добавила, что постоянно поддерживает связь с ними.