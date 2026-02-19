Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 21:13

Россиян предупредили, под какой личиной могут скрываться мошенники

Красный Крест предупредил о мошенниках, выдающих себя за его сотрудников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники на фоне конфликта на Украине звонят под видом сотрудников Международного комитета Красного Креста, сообщили в МККК. Аферисты пытаются обмануть семьи российских военных, а также родственников людей, пропавших без вести.

МККК также стремился предупредить семьи о мошенниках, которые пытались ввести их в заблуждение и выдавали себя за представителей Красного Креста, — утверждается в публикации.

В 2025 году специалисты Международного комитета Красного Креста обработали около 45 тыс. обращений от семей, интересовавшихся судьбой своих родных, а также передали письма и сообщения от находящихся в плену родственников.

Ранее уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщала, что на Украине остаются 12 пленных жителей Курской области, подчеркнув, что ситуация находится под контролем омбудсменов России и Украины, а также представителей Красного Креста. По ее словам, пленные верят в свое скорое возвращение домой, а МККК обеспечивает их необходимыми лекарствами и одеждой. Москалькова добавила, что постоянно поддерживает связь с ними.

россияне
Красный Крест
мошенники
сообщения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев объяснил, почему Хиллари Клинтон никому не нравится
С неба в бой сквозь метель и деревья: как прошли учения спецназа Росгвардии
Закупки российского электричества Грузией достигли рекорда с весны 2022
В Кремле раскрыли, что обсуждали Путин и Лукашенко по телефону
США купят люкс-лайнер для депортаций с телевизорами и кухней
Катар назвал условия выделения $1 млрд для Совета мира Трампа
Захарова обвинила организаторов Паралимпиады в издевательствах
Американцы не пустили белорусов на заседание Совета мира
Выход на сцену, билеты за 93 тысячи, болезнь легких: как живет Ефремов
Россиян предупредили, под какой личиной могут скрываться мошенники
Лев Лещенко получил почетную награду
Эффект отеля: почему в гостинице мы спим лучше и как повторить это дома
Похудение на 22 кг, интернет-роман, аборт: как живет Светлана Пермякова
Священник раскрыл, чего не стоит делать верующим в Прощеное воскресенье
Белоусов «сверил часы» с министром Вооруженных сил Мадагаскара
Крыша склада овощной базы обрушилась из-за снега в российском городе
Политолог рассказал о менталитете выживания на Украине
Тарасова спит с мужем Снигирь после суда: что смотреть на неделе
Трамп продлил действие санкций США против России
Более 30 украинских БПЛА атаковали Россию за четыре часа
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.