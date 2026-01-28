Стало известно о масштабах помощи Красного Креста в 2025 году

Российский Красный Крест (РКК) направил примерно 3 млрд рублей на помощь людям в 2025 году, заявил РИА Новости председатель организации Павел Савчук. По его словам, в прошлом году государственная поддержка покрыла более четверти бюджета РКК — ее доля составила 26%.

За 2025 год общий объем средств, которые мы направили на помощь людям, составляет порядка 3 млрд рублей. Кажется, сумма очень большая. И, наверное, среди общественных организаций гуманитарной направленности мы имеем самые широкие возможности, — отметил Савчук.

Он подчеркнул, что основная часть работы РКК строится на поддержке населения. В этом направлении участвуют партнеры организации, юридические и физические лица, уточнил Савчук.

Ранее Савчук рассказал, что россияне в первую очередь ожидают от Российского Красного Креста гуманитарную помощь, а также поддержку в условиях чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. По его словам, такие выводы сделаны на основе социологических исследований.