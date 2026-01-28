Раскрыты основные ожидания россиян от Красного Креста

Россияне в первую очередь ожидают от Российского Красного Креста гуманитарную помощь, а также поддержку в условиях чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, рассказал в интервью РИА Новости председатель РКК Павел Савчук. По его словам, такие выводы сделаны на основе социологических исследований.

Я могу сказать, что мы видим по социологии, по исследованиям, в первую очередь люди ждут от Российского Красного Креста гуманитарной помощи и поддержки во время чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. Почти половина опрошенных сказала, что это вообще ключевое направление организации, — сказал Савчук.

Он также подчеркнул, что деятельность РКК не ограничивается реагированием на чрезвычайные ситуации. По его словам, организация реализует и плановые направления работы. К ним относятся образовательные и просветительские программы, обучение навыкам первой помощи и родственному уходу, а также надомный уход за одинокими пожилыми людьми. Кроме того, РКК оказывает различные виды гуманитарной поддержки людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Председатель организации добавил, что Российский Красный Крест также помогает гражданам ориентироваться в государственных сервисах и услугах других общественных организаций.

Ранее Савчук рассказал, что пропавших жителей Курской области искали по фото из российских и зарубежных СМИ. Он отметил, что в регионе собрали рабочую группу из местных жителей. Участники рабочей группы искали людей по видео в Сети и вычисляли их по тем или иным приметам. Сейчас у организации появилась возможность проводить поиски на месте.