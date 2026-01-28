Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 11:33

Раскрыты основные ожидания россиян от Красного Креста

РКК: гуманитарная помощь остается главным ожиданием россиян

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россияне в первую очередь ожидают от Российского Красного Креста гуманитарную помощь, а также поддержку в условиях чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, рассказал в интервью РИА Новости председатель РКК Павел Савчук. По его словам, такие выводы сделаны на основе социологических исследований.

Я могу сказать, что мы видим по социологии, по исследованиям, в первую очередь люди ждут от Российского Красного Креста гуманитарной помощи и поддержки во время чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. Почти половина опрошенных сказала, что это вообще ключевое направление организации, — сказал Савчук.

Он также подчеркнул, что деятельность РКК не ограничивается реагированием на чрезвычайные ситуации. По его словам, организация реализует и плановые направления работы. К ним относятся образовательные и просветительские программы, обучение навыкам первой помощи и родственному уходу, а также надомный уход за одинокими пожилыми людьми. Кроме того, РКК оказывает различные виды гуманитарной поддержки людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Председатель организации добавил, что Российский Красный Крест также помогает гражданам ориентироваться в государственных сервисах и услугах других общественных организаций.

Ранее Савчук рассказал, что пропавших жителей Курской области искали по фото из российских и зарубежных СМИ. Он отметил, что в регионе собрали рабочую группу из местных жителей. Участники рабочей группы искали людей по видео в Сети и вычисляли их по тем или иным приметам. Сейчас у организации появилась возможность проводить поиски на месте.

Красный Крест
россияне
опросы
социология
гуманитарная помощь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МАХ вошел в мировой топ-5 быстроразвивающихся сервисов
Кинолог дал советы, как превратить зимнюю прогулку с собакой в тренировку
Семейная пара с коляской попыталась «накрыть стол» в обход кассы
Названо местоположение россиянок, задержанных у военной базы в США
В ОАК раскрыли детали переговоров с Индией по российским стелс-истребителям
Стали известны результаты анализов на онкологию у звезды «Одна за всех»
Дима Билан сообщил о трагической потере
«Низкий поклон»: Медведев обратился к сотрудникам МФЦ в приграничье
Путин обсудил с лидером ЦАР сотрудничество двух стран
Россияне стали массово скупать обереги и осиновые колья
Военэксперт объяснил попытку ВСУ повторить операцию «Паутина»
Медведев ответил, когда все госуслуги уйдут в онлайн-формат
Россиянину назначили срок за госизмену
Сомнолог дал советы, как повысить продуктивность зимой
Дело против легендарного музыканта об изнасиловании снова попало в суд
В прокуратуре раскрыли, как Гасанов смог отмыть более 68 млн рублей
Академик РАН рассказал, почему от вируса Нипах пока нет вакцины
Прокуратура наказала следившего за детьми в туалете директора школы
Многодетных родителей ждет послабление на работе
Названо имя совладельца хостела, где погибли четыре кубинца
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.