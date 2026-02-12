Gallup отказался «следить» за Трампом The Hill: Gallup впервые за 88 лет отказался отслеживать рейтинг президента США

Социологическая служба Gallup приняла решение отказаться от измерения рейтинга одобрения президента Соединенных Штатов, пишет The Hill. Это произошло впервые 88 лет существования организации.

Данный шаг руководство Gallup объясняет естественной эволюцией подхода организации к проведению публичных исследований и реализации интеллектуального лидерства. На прямой вопрос журналистов о том, поступали ли социологам какие-либо указания из Белого дома, представитель компании ответил категорично. Он заявил, что решение является сугубо стратегическим и основано исключительно на исследовательских целях и внутренних приоритетах фирмы.

Последний замер общественного мнения, проведенный Gallup в декабре 2025 года, показал уровень одобрения политики действующего президента Дональда Трампа на отметке 36%. Этот результат стал самым низким за весь период его второго президентского срока. Для сравнения, в январе 2025 года, сразу после вступления в должность, рейтинг Трампа составлял 47%.

Январское исследование Ipsos показало, что уровень одобрения деятельности президента США достиг отметки в 42%.В ходе опроса также оценивалось отношение граждан к внешнеполитическому курсу нынешней администрации. Выяснилось, что примерно треть опрошенных поддерживают недавние военные удары США по объектам в Венесуэле.