Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 11:44

Gallup отказался «следить» за Трампом

The Hill: Gallup впервые за 88 лет отказался отслеживать рейтинг президента США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Подписывайтесь на нас в MAX

Социологическая служба Gallup приняла решение отказаться от измерения рейтинга одобрения президента Соединенных Штатов, пишет The Hill. Это произошло впервые 88 лет существования организации.

Данный шаг руководство Gallup объясняет естественной эволюцией подхода организации к проведению публичных исследований и реализации интеллектуального лидерства. На прямой вопрос журналистов о том, поступали ли социологам какие-либо указания из Белого дома, представитель компании ответил категорично. Он заявил, что решение является сугубо стратегическим и основано исключительно на исследовательских целях и внутренних приоритетах фирмы.

Последний замер общественного мнения, проведенный Gallup в декабре 2025 года, показал уровень одобрения политики действующего президента Дональда Трампа на отметке 36%. Этот результат стал самым низким за весь период его второго президентского срока. Для сравнения, в январе 2025 года, сразу после вступления в должность, рейтинг Трампа составлял 47%.

Январское исследование Ipsos показало, что уровень одобрения деятельности президента США достиг отметки в 42%.В ходе опроса также оценивалось отношение граждан к внешнеполитическому курсу нынешней администрации. Выяснилось, что примерно треть опрошенных поддерживают недавние военные удары США по объектам в Венесуэле.

Дональд Трамп
США
исследования
социология
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сообщник анапского стрелка сознался в подстрекательстве
Налет на Ухту, эвакуация, «марафон истязаний»: ВСУ атакуют РФ 12 февраля
«40 лет нашей дружбы»: Генри Резник о личности Падвы
В Кремля рассказали о позиции Путина по месту встречи с Зеленским
«При желании можно»: в Кремле заговорили о контактах Путина с Макроном
Песков заявил о расколе Европы из-за России
«Это титан»: Резник, Барщевский, Москалькова прощаются с адвокатом Падвой
«Развивающийся мессенджер»: в Кремле назвали лучшую альтернативу Telegram
Врач перечислила основные симптомы метеочувствительности
«Товарооборота нет»: Песков высказался о возможных пошлинах США из-за Кубы
Получившая срок за воровство француженка выиграла второе золото Олимпиады
Почему не работает Telegram сегодня, 12 февраля: замедление, разблокировка
Гигантская сосулька напугала жителей Петропавловска-Камчатского
Фигурист Энберт оценил шансы Малинина на второе золото Олимпиады-2026
Появились кадры, как САУ Caesar проиграла битву российскому «Ланцету»
Цены на билеты с участием Ефремова взлетели до московской зарплаты
В Кремле пообещали следить за ситуацией с резким ростом тарифов ЖКХ
В МИД раскрыли, почему Европа не даст 250 истребителей Киеву
Нарколог назвал заболевания, повышающие риски развития зависимости
Москалькова вспомнила, как гениальное чутье Падвы спасло человека от тюрьмы
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.