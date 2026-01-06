Рейтинг Трампа вырос на три процента Ipsos: рейтинг Трампа вырос до 42% после рекордного показателя в октябре

Поддержка президента США Дональда Трампа среди американцев выросла до 42%. Это максимальный показатель с октября прошлого года, передает социологическая компания Ipsos и агентство Reuters по итогам январского опроса.

Согласно опубликованным результатам, уровень одобрения деятельности Трампа увеличился на три процентных пункта по сравнению с декабрем. Тогда он составлял 39%.

Опрос также зафиксировал отношение граждан к внешней политике администрации. Около трети респондентов одобряют недавние удары США по Венесуэле. При этом подавляющее большинство, 72%, выражают обеспокоенность тем, что страна может оказаться слишком глубоко вовлечена в дела этого латиноамериканского государства.

Опрос проводился 4-5 января среди 1248 взрослых американцев. Его статистическая погрешность составляет около трех процентных пунктов.

Ранее сообщалось, что страны Южной Америки могут повернуться против американского президента из-за атаки на Венесуэлу. Политолог-американист Малек Дудаков уверен, что, если это произойдет, США утратят значительное влияние на Западном полушарии. Однако эксперт не исключил, что шумным процессом вокруг президента Венесуэлы Николаса Мадуро Трамп старается поднять свои рейтинги.