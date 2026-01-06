Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 02:57

Рейтинг Трампа вырос на три процента

Ipsos: рейтинг Трампа вырос до 42% после рекордного показателя в октябре

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/Admedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Поддержка президента США Дональда Трампа среди американцев выросла до 42%. Это максимальный показатель с октября прошлого года, передает социологическая компания Ipsos и агентство Reuters по итогам январского опроса.

Согласно опубликованным результатам, уровень одобрения деятельности Трампа увеличился на три процентных пункта по сравнению с декабрем. Тогда он составлял 39%.

Опрос также зафиксировал отношение граждан к внешней политике администрации. Около трети респондентов одобряют недавние удары США по Венесуэле. При этом подавляющее большинство, 72%, выражают обеспокоенность тем, что страна может оказаться слишком глубоко вовлечена в дела этого латиноамериканского государства.

Опрос проводился 4-5 января среди 1248 взрослых американцев. Его статистическая погрешность составляет около трех процентных пунктов.

Ранее сообщалось, что страны Южной Америки могут повернуться против американского президента из-за атаки на Венесуэлу. Политолог-американист Малек Дудаков уверен, что, если это произойдет, США утратят значительное влияние на Западном полушарии. Однако эксперт не исключил, что шумным процессом вокруг президента Венесуэлы Николаса Мадуро Трамп старается поднять свои рейтинги.

Дональд Трамп
рейтинги
рост
одобрение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На жилой дом в Твери рухнули обломки беспилотника ВСУ
Россиян предупредили о «рождественских» мошенниках
Минздрав назвал средний возраст рождения ребенка в России
SHOT сообщил о серии взрывов над Пензой
Россиян предупредили о новых штрафах за тонировку машин
В ГД рассказали о графике сокращенных недель в 2026 году
Трамп раскрыл детали сотрудничества с Венесуэлой
Отказ от сына и внуков, «Сваты», Зеленский: как живет Анатолий Васильев
Бедный район Каракаса лишился жилого дома из-за США
США не объяснили ООН, зачем атаковали Венесуэлу
В Ленобласти сбили дрон ВСУ
Рейтинг Трампа вырос на три процента
Трамп высказался о вероятном проведении выборов в Венесуэле
Пьяный мужчина в Ленобласти обстрелял машину скорой помощи
На Украине проведены очередные кадровые перестановки в СБУ
Здоровье, личная жизнь, мнение об СВО: как живет Алексей Маклаков
Пентагон нацелился на глобальное превосходство ВМС США в мире
Небо «закрылось» для полетов еще над одним российским аэропортом
Командир расчета БПЛА в одиночку ликвидировал 45 украинских солдат
США определили дедлайн для установления контроля над Гренландией
Дальше
Самое популярное
Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.