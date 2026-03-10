У простых американцев спросили, как они относятся к войне в Иране

Более половины американцев не поддерживают политику Вашингтона в отношении Ирана, свидетельствуют данные опроса телеканала NBC. В исследовании отмечается, что 54% респондентов недовольны действиями американского руководства по иранскому вопросу.

Положительно политику США в отношении Ирана оценил 41% опрошенных. Еще 3% американцев не определились с мнением, а 2% сомневаются в своей оценке.

Опрос проводился онлайн и по телефону с 27 февраля по 3 марта среди тысячи зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность исследования составляет 3,1%.

Ранее в Пентагоне заявили о продолжении трех ключевых военных задач против Ирана. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн сообщил о целенаправленных ударах по ракетному потенциалу, военно-морским силам и военно-промышленной базе республики.

В то же время военный эксперт Андрей Марочко усомнился в способности США вести затяжную войну с Ираном. По его мнению, американская сторона столкнулась с финансовыми трудностями, так как рассчитывала на быстротечную кампанию, а иранская стратегия истощения поставила Вашингтон в невыгодное положение.