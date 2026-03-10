Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 17:17

У простых американцев спросили, как они относятся к войне в Иране

NBC: более половины американцев не одобряют политику США в отношении Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Более половины американцев не поддерживают политику Вашингтона в отношении Ирана, свидетельствуют данные опроса телеканала NBC. В исследовании отмечается, что 54% респондентов недовольны действиями американского руководства по иранскому вопросу.

Положительно политику США в отношении Ирана оценил 41% опрошенных. Еще 3% американцев не определились с мнением, а 2% сомневаются в своей оценке.

Опрос проводился онлайн и по телефону с 27 февраля по 3 марта среди тысячи зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность исследования составляет 3,1%.

Ранее в Пентагоне заявили о продолжении трех ключевых военных задач против Ирана. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн сообщил о целенаправленных ударах по ракетному потенциалу, военно-морским силам и военно-промышленной базе республики.

В то же время военный эксперт Андрей Марочко усомнился в способности США вести затяжную войну с Ираном. По его мнению, американская сторона столкнулась с финансовыми трудностями, так как рассчитывала на быстротечную кампанию, а иранская стратегия истощения поставила Вашингтон в невыгодное положение.

американцы
США
Иран
опросы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарные советские композиторы вместе сыграли «Песню про зайцев»
Швейцария нанесла «удар» по Ирану
В Госдуме предложили отправлять призывников в армию даже во время суда
Путин поздравил актера Владимира Гостюхина с 80-летним юбилеем
«Еще один удар — и я труп»: жена Алибасова-младшего о ссорах с мужем
Стало известно, чем обернется для Карлсона критика США после атак на Иран
«Мама, получилось»: что известно о чемпионке Паралимпиады Ворончихиной
ЦБ запустил механизм реабилитации для случайных дропперов
Стало известно, как пострадала Африка из-за войны на Ближнем Востоке
Путин поздравил российских спортсменок с золотом на Паралимпиаде
Нейросеть рассказала, что могло случиться с Усольцевыми
В ООН сделали громкое заявление об атаке США и Израиля на Иран
Связь с Эпштейном, подозрение в убийстве: поиски Усольцевых 10 марта
Военкомы мобилизовали сотрудника пиццерии прямо на рабочем месте
Адвокат раскрыл, как рак Лерчек повлияет на суд над ней
Дмитриев заметил необычную деталь в поведении фон дер Ляйен
Волонтеры раскрыли, кто занимается поиском пропавших в Звенигороде детей
Глыба льда превратила в груду металла BMW за 20 млн рублей
Нетаньяху сделал громкое заявление о статусе Израиля после атаки на Иран
Военэксперт ответил, чем грозит ВСУ помощь Зеленского в борьбе с Ираном
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.