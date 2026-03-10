Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 15:54

В Пентагоне назвали цели военной операции США против Ирана

США намерены атаковать ракетный потенциал и флот Ирана

Корабли ВМС Ирана Корабли ВМС Ирана Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
США намерены наносить удары по ракетному потенциалу, военно-морским силам и военно-промышленной базе Ирана, заявил на брифинге в Пентагоне председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн. По его словам, американские вооруженные силы продолжают реализацию нескольких ключевых военных задач в рамках операции против Ирана, передает пресс-служба министерства.

Объединенные силы по-прежнему сосредоточены на трех военных задачах. Во-первых, мы продолжаем уничтожать иранские баллистические ракеты и беспилотники. <...> Это означает нанесение ударов по стартовым площадкам, пунктам управления и контроля, складам, — сказал Кейн.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

До этого сообщалось, что Трамп всерьез рассматривает силовой сценарий смены власти в Исламской Республике. Вашингтон готовит удар по новому аятолле Моджтабе Хаменеи, если тот откажется уступить требованиям Белого дома.

