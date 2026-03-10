«Бывший шоумен»: экс-депутат Рады о «помощи» Зеленского 11 странам

Слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы помощи 11 странам — соседям Ирана в ближневосточном конфликте являются частью пиар-кампании, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, политик, заявляя о подобных запросах, пытается привлечь к себе внимание в информационном поле.

Зеленский — бывший шоумен, и его задача даже для плохого спектакля сделать хорошую пиар-кампанию, продав все билеты. То, что к нему обратились 11 стран, в том числе и США, мы знаем только со слов самого президента Украины. Ему нужно оставаться в повестке, и он будет делать все для этого. Никто больше это не подтверждает. У ВСУ какой-то опыт [в ведении боевых действий] есть, это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Но я думаю, что их возможности сильно преувеличены, — высказался Марков.

По его словам, Зеленский пытается спекулировать на теме Ближнего Востока, чтобы выторговать себе более выгодные условия от западных партнеров. Он отметил, что президент Украины прямо связывает передачу своих технологий с получением дорогостоящих систем противовоздушной обороны.

Зеленскому хочется продать, он же заявлял о том, что помощь [в ближневосточном конфликте] будет оказана только на условиях взаимности: «Вы мне дайте ракеты Patriot, я вам тогда дам беспилотники». В общем, обычная торговля идет. Поэтому он пытается спекулировать на этом, продать себя подороже, какие-то дополнительные возможности получить в дипломатическом плане. Украинский конфликт на фоне иранского отошел на второй план, — подытожил Марков.

Ранее Зеленский предложил организовать антидроновую борьбу в Персидском заливе. Таким образом, по словам украинских журналистов, Киев решил выслужиться перед США на фоне ситуации на Ближнем Востоке.