Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 16:17

«Бывший шоумен»: экс-депутат Рады о «помощи» Зеленского 11 странам

Экс-нардеп Марков назвал пиар-кампанией слова Зеленского о помощи соседям Ирана

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы помощи 11 странам — соседям Ирана в ближневосточном конфликте являются частью пиар-кампании, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, политик, заявляя о подобных запросах, пытается привлечь к себе внимание в информационном поле.

Зеленский — бывший шоумен, и его задача даже для плохого спектакля сделать хорошую пиар-кампанию, продав все билеты. То, что к нему обратились 11 стран, в том числе и США, мы знаем только со слов самого президента Украины. Ему нужно оставаться в повестке, и он будет делать все для этого. Никто больше это не подтверждает. У ВСУ какой-то опыт [в ведении боевых действий] есть, это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Но я думаю, что их возможности сильно преувеличены, — высказался Марков.

По его словам, Зеленский пытается спекулировать на теме Ближнего Востока, чтобы выторговать себе более выгодные условия от западных партнеров. Он отметил, что президент Украины прямо связывает передачу своих технологий с получением дорогостоящих систем противовоздушной обороны.

Зеленскому хочется продать, он же заявлял о том, что помощь [в ближневосточном конфликте] будет оказана только на условиях взаимности: «Вы мне дайте ракеты Patriot, я вам тогда дам беспилотники». В общем, обычная торговля идет. Поэтому он пытается спекулировать на этом, продать себя подороже, какие-то дополнительные возможности получить в дипломатическом плане. Украинский конфликт на фоне иранского отошел на второй план, — подытожил Марков.

Ранее Зеленский предложил организовать антидроновую борьбу в Персидском заливе. Таким образом, по словам украинских журналистов, Киев решил выслужиться перед США на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Владимир Зеленский
Украина
Иран
Ближний Восток
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог дал совет, как выплеснуть эмоции во время конфликта
На Украине диспетчер скорой отказалась принимать вызов из-за русского языка
Политолог оценил вероятность окончания ближневосточного конфликта
Жалобы на жизнь, потеря дохода, срок в России: как живет Семен Слепаков
Экс-вице-губернатора Курской области отправили в СИЗО
Волонтеры нашли загадочные следы пропавших в Звенигороде детей
Мужчина пытался устроить пожар рядом с резиденцией канцлера ФРГ
«Нет, не правда»: Песков о «единственном» тупике в украинском конфликте
В России анонсировали испытания дрона-аналога Starlink
Экономист раскрыл, как изменится курс рубля весной 2026 года
Болтон раскрыл, кого могут обвинить в провале операции против Ирана
Мерц раскрыл, что его тревожит в иранской войне больше всего
Аналитик рассказал об актуальных ценах на нефть
«Полноценный кризис»: в Европе обеспокоились из-за слов Зеленского
Супруги из Петербурга решили засудить Финляндию
Штрафы, уголовные дела и долги: куда пропал актер Артур Смольянинов
«Русал» может стать спасителем японского автопрома
Джаред Лето нашел способ заработать на российских поклонниках
Мостовой ответил, изменилась ли игра «Спартака» с приходом Карседо
В ВОЗ заявили о поддержке Ирана из-за угрозы кислотных дождей
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.