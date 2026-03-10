Своя «радиостанция Судного дня» заработала в Иране, пишет The Atlantic. Отмечается, что с первых дней ударов со стороны США и Израиля мужской голос регулярно выходит в эфир и диктует непонятные цифры на фарси.

Издание подчеркивает, что назначение иранской радиостанции остается неясным. Некоторые эксперты высказывают предположение, что она способна транслировать засекреченные послания посредством метода одноразового шифра.

Радиостанцию сравнили с российской УВБ-76, известной как «радио Судного дня». Та регулярно выдает в эфир набор цифр и странные сообщения.

Ранее на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке российская «радиостанция Судного дня» выпустила сообщение со словом «долгогривый». До этого были переданы слова «акрокрен», «рыболовный», «вихлянье», «уксопаб», «покладистый», «СССР», «арыкочаек».

Военная станция УВБ-76 начала свое вещание в 1975 году и получила прозвище «Жужжалка» из-за характерного звука. Появилось множество версий по поводу ее предназначения. По мнению части экспертов, если вещание УВБ-76 остановится, включится система «Мертвая рука» («Периметр»), которая в автоматическом режиме нанесет ядерный удар по противникам России. Официально о назначении УВБ-76 никогда не сообщалось.