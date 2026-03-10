Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 16:03

Хегсет раскрыл уникальные возможности США в войне с Ираном

Хегсет заявил об уникальных возможностях США по защите Ормузского пролива

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: Bonnie Cash/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
США обладают уникальными возможностями для защиты судоходства в Ормузском проливе, и президент Дональд Трамп относится к этому очень серьезно, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на брифинге, посвященном операции против Ирана, который транслировался на YouTube. Министр войны подчеркнул, что Вашингтон работает с партнерами в энергетической сфере для контроля ситуации.

Он (Трамп. — NEWS.ru) очень серьезно относится к состоянию этого пролива. У нас есть возможности, которых нет ни у одной другой страны на Земле, и мы, безусловно, работаем с нашими партнерами в энергетической сфере в рамках всей администрации, чтобы контролировать ситуацию, — высказался он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Пафосе заявил, что Париж совместно с европейскими и неевропейскими партнерами готовит «оборонную миссию» для восстановления безопасного судоходства в Ормузском проливе. Операция стартует после завершения наиболее острой фазы конфликта и будет направлена на сопровождение контейнеровозов и танкеров.

Кроме того, данные портала Marinetraffic свидетельствуют, что караван судов, включая корабли Neon, Elite и Genesis Alpha, а также ряд сухогрузов, направляется в Ормузский пролив. Суда движутся со скоростью 9,5–10 узлов.

