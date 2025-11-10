Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Москалькова рассказала о захваченных в плен курянах

Москалькова: на Украине остаются 12 пленных жителей Курской области

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На Украине остаются 12 жителей Курской области, захваченных в плен, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, ситуация находится под контролем омбудсменов России и Украины и представителей Красного креста.

Не перестаешь удивляться мужеству наших людей, которые верят в свое государство, верят, что обязательно вернутся домой. Международный комитет Красного креста обеспечивает необходимый лекарствами и одеждой. С ними связывается представитель уполномоченного по правам человека Верховной рады. Я с ними постоянно на связи, — заявила она.

Ранее пять российских и пять украинских семей воссоединились на белорусско-украинской границе при посредничестве омбудсмена Москальковой. По ее словам, все мероприятия проводятся на паритетных началах, чтобы процесс воссоединения проходил зеркально для обеих сторон.

До этого российский омбудсмен отметила, что Москва и Киев достигли соглашения о посылках для военнопленных. По ее словам, речь идет о двух тысячах взаимных передачах.

