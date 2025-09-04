Семьи из России и Украины воссоединились в Белоруссии

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с российскими и украинскими гражданами, ожидающими воссоединения со своими родными

Пять российских и пять украинских семей воссоединились на белорусско-украинской границе при посредничестве омбудсмена Татьяны Москальковой, передает ТАСС. По ее словам, все мероприятия проводятся на паритетных началах, чтобы процесс воссоединения проходил зеркально для обеих сторон.

Все мероприятия, которые мы проводим, в том числе и гуманитарного плана, проходят зеркально на паритетных началах. Сегодня пять на пять [человек] с одной и с другой стороны участвовали в процессе воссоединения семей, — сказала Москалькова.

Встреча прошла в Гомельской области Белоруссии. В мероприятии участвовали представители белорусской стороны и Международного комитета Красного Креста.

Ранее российский омбудсмен отметила, что Москва и Киев достигли соглашения о посылках для военнопленных. По ее словам, речь идет о двух тысячах взаимных передачах. Москалькова также сообщала об освобождении с территории Украины еще восьми жителей Курской области. Она уточнила, что это стало возможно в результате продолжительных переговоров. Люди удерживались с начала 2025 года на территории города Сумы.