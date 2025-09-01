Москалькова рассказала о согласии РФ и Украины насчет посылок для пленных Москалькова: Россия и Украина достигли соглашения о посылках для военнопленных

Россия и Украина достигли соглашения о посылках для военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, речь идет о двух тысячах взаимных посылок.

Мы договорились о сборе двух тысяч посылок для наших пленных, ну и, соответственно, двух тысяч посылок, которые будут переданы украинским пленным, — объяснила Москалькова.

Ранее Москалькова сообщала об освобождении с территории Украины еще восьми жителей Курской области. По ее словам, это стало возможно в результате продолжительных переговоров с украинской стороной при организационной поддержке различных российских ведомств. Люди удерживались с начала 2025 года на территории города Сумы.

До этого омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что военнопленные из ВСУ не имеют права ступать на территорию Донбасса. Так она объяснила, почему солдат противника не используют для восстановления региона. По мнению Морозовой, подобная практика справедлива и может быть продуктивной в других обстоятельствах.