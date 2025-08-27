Омбудсмен ДНР объяснила, почему военнопленные не восстанавливают Донбасс Омбудсмен Морозова: военнопленные не имеют права ступать на земли Донбасса

Военнопленные из рядов ВСУ не имеют права ступать на территорию Донбасса, заявила ТАСС омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Так она объяснила, почему солдат противника не используют для восстановления региона. По мнению Морозовой, подобная практика справедлива и может быть продуктивной в других обстоятельствах.

Однако мое личное мнение таково, что эти люди не имеют никакого права даже ступать на нашу землю, которую мы защищали от их зверств с 2014 года, — поделилась собеседница агентства.

Морозова добавила, что международное право, в частности Женевская конвенция, позволяют привлечение к восстановлению гражданских объектов трудоспособных военнослужащих, которые оказались в плену. Однако многие жители ДНР болезненно воспринимают присутствие украинских солдат на их земле, даже военнопленных.

Омбудсмен пояснила, что здесь неважно, искренны ли были украинцы в желании искупить содеянное. За минувшие годы, подчеркнула Морозова, солдаты ВСУ принесли народу Донбасса слишком много боли и страданий. По ее мнению, люди будут испытывать ярость, глядя на них, а «рана еще слишком свежа».

Ранее Морозова сообщала, что в ДНР тысячи детей остались без крыши над головой из-за атак ВСУ. Омбудсмен уточнила, что с начала конфликта погибли 247 детей, а больше тысячи получили ранения.