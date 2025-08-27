День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 09:21

Омбудсмен ДНР объяснила, почему военнопленные не восстанавливают Донбасс

Омбудсмен Морозова: военнопленные не имеют права ступать на земли Донбасса

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнопленные из рядов ВСУ не имеют права ступать на территорию Донбасса, заявила ТАСС омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Так она объяснила, почему солдат противника не используют для восстановления региона. По мнению Морозовой, подобная практика справедлива и может быть продуктивной в других обстоятельствах.

Однако мое личное мнение таково, что эти люди не имеют никакого права даже ступать на нашу землю, которую мы защищали от их зверств с 2014 года, — поделилась собеседница агентства.

Морозова добавила, что международное право, в частности Женевская конвенция, позволяют привлечение к восстановлению гражданских объектов трудоспособных военнослужащих, которые оказались в плену. Однако многие жители ДНР болезненно воспринимают присутствие украинских солдат на их земле, даже военнопленных.

Омбудсмен пояснила, что здесь неважно, искренны ли были украинцы в желании искупить содеянное. За минувшие годы, подчеркнула Морозова, солдаты ВСУ принесли народу Донбасса слишком много боли и страданий. По ее мнению, люди будут испытывать ярость, глядя на них, а «рана еще слишком свежа».

Ранее Морозова сообщала, что в ДНР тысячи детей остались без крыши над головой из-за атак ВСУ. Омбудсмен уточнила, что с начала конфликта погибли 247 детей, а больше тысячи получили ранения.

ДНР
омбудсмены
военные
пленные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Число эвакуированных людей на Сахалине достигло 37 человек
Женщина нашла скелет без головы за «Макдоналдсом»
Стало известно, когда могут начаться переговоры по вступлению Украины в ЕС
В Саратовской области задержали работавшего на СБУ курьера-диверсанта
Российский титановый гигант ждет возвращения Boeing
Алиев назвал условие подписания мирного соглашения с Ереваном
Останкинская башня отмечает 25-летие страшного пожара
Актер из «Склифосовского» избил свою мать и попал под суд
Успение Пресвятой Богородицы: духовный смысл праздника
Аджика по-астрахански с медовой ноткой
Президент Азербайджана раскрыл, кто может построить дорогу в Нахчыван
В Петербурге захотели устранить лазейки для мигрантов-нарушителей
Эксперт объяснил разницу между ресурсами и нефтегазовыми запасами
Рублев предложил Медведеву поддержку после скандала на US Open
Россиян предупредили о схеме мошенничества с электронными дневниками
Депутат рассказал о штрафах за «самозахват» парковочных мест во дворе
На пике Победы погибших альпинистов больше, чем известно
«Фантастическая логика»: Захарова назвала «спонсоров» ударов по «Дружбе»
Пикантное конфитюрное ассорти из яблок на зиму
Омбудсмен ДНР объяснила, почему военнопленные не восстанавливают Донбасс
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.