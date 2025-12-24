В Неаполе задержали мафиози, который прятался в тайнике за батареей

Итальянские правоохранительные органы задержали в Неаполе члена мафиозной группировки каморра Чиро Андольфи, входившего в список 100 самых опасных разыскиваемых преступников, сообщает Il Sole 24 Ore. Он скрывался в собственной квартире, где была оборудована тайная комната за радиатором отопления.

Как сообщили карабинеры, операция по задержанию стала итогом длительного и тщательно спланированного расследования. Андольфи был обнаружен и арестован в своей квартире в столице региона Кампания.

Опубликованные правоохранительными органами фотографии демонстрируют скрытый вход, замаскированный на месте съемной батареи отопления. За небольшим отверстием находилось пространство площадью в несколько квадратных метров, использовавшееся в качестве укрытия.

Андольфи находился в розыске с 2022 года. Суд приговорил его к отбыванию оставшегося срока наказания — 8 лет 3 месяца и 10 дней — за преступления, связанные с деятельностью организованной мафиозной группы, вымогательство с применением мафиозных методов, а также взяточничество.

Ранее стало известно, что в Португалии арестован один из самых разыскиваемых преступников мира — лидер бразильской мафии Игорь Даниэль Заго по кличке Халк. Его задержали на элитном курорте в Кашкайше, где он скрывался от правосудия. По информации источника, преступник вел роскошную жизнь, но при этом продолжал руководить своей преступной империей прямо с территории Португалии.