Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 13:27

Одного из самых разыскиваемых преступников в мире поймали

В Португалии задержали одного из самых разыскиваемых преступников в мире Заго

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Португалии арестован один из самых разыскиваемых преступников мира — лидер бразильской мафии Игорь Даниэль Заго по кличке Халк, сообщает Metrópoles. Его задержали на элитном курорте в Кашкайше, где он скрывался от правосудия.

По информации источника, преступник вел роскошную жизнь, но при этом продолжал руководить своей преступной империей прямо с территории Португалии.

Заго был приговорен в Бразилии к 29 годам тюрьмы еще в 2014 году, но все это время скрывался. Следователи установили, что он отдавал приказы о торговле наркотиками, коррупции и отмывании денег, а также организовал масштабные поставки запрещенного средства из Южной Америки в Европу через балканское направление.

Вместе с Заго была задержана его 40-летняя жена, которая, по данным следствия, активно помогала мужу в управлении преступной сетью. Расследование деятельности группировки продолжается.

Ранее главу банды «Бригада Ильфатея» в Татарстане осудили на 20 лет лишения свободы. Отмечается, что ранее 60-летний мужчина возглавлял крупное ОПС «Кинопленка», известное с 90-х годов.

Португалия
полиция
мафия
задержания
преступники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о пострадавших в массовом ДТП с участием мусоровоза
Время пути из Екатеринбурга в Москву сократят до 6,5 часа
Женщину из Читы заключили под стражу за избиение дочери-подростка
В РАН назвали период, в который вакцинироваться бесполезно и опасно
«Кто будет платить?»: во Франции усомнились в поставках Rafale Украине
Школьника парализовало инсультом из-за необычной игры со сверстниками
«Мужской поступок»: Степашин раскрыл детали ухода Карпина из «Динамо»
Учитель года преследовал школьницу и писал ей любовные письма
«Нужно искать другую крышу»: экс-депутат Рады раскрыл судьбу Умерова в США
Бывшего сотрудника Госкоммола Крыма осудили за мошенничество с грантами
Музкритик ответил, как конфликт с танцорами отразится на карьере Булановой
Ребенок проглотил семь магнитный шариков
ВС РФ штурмуют девять городов: как идет наступление на Северск и Купянск
Зеленский признался, что зима будет тяжелой для Украины
Слуцкий высказался о переговорах с Украиной на фоне побега Умерова
Пять признаков действительно качественного постельного белья
Борьбу за власть в Еврокомиссии сравнили с «Игрой престолов»
Директор Булановой объяснил уход танцоров из ее коллектива
Скончался петербуржский композитор Григорий Корчмар
Госдума приняла федеральный бюджет на 2026-2028 годы во втором чтении
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.