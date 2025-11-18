Одного из самых разыскиваемых преступников в мире поймали

В Португалии арестован один из самых разыскиваемых преступников мира — лидер бразильской мафии Игорь Даниэль Заго по кличке Халк, сообщает Metrópoles. Его задержали на элитном курорте в Кашкайше, где он скрывался от правосудия.

По информации источника, преступник вел роскошную жизнь, но при этом продолжал руководить своей преступной империей прямо с территории Португалии.

Заго был приговорен в Бразилии к 29 годам тюрьмы еще в 2014 году, но все это время скрывался. Следователи установили, что он отдавал приказы о торговле наркотиками, коррупции и отмывании денег, а также организовал масштабные поставки запрещенного средства из Южной Америки в Европу через балканское направление.

Вместе с Заго была задержана его 40-летняя жена, которая, по данным следствия, активно помогала мужу в управлении преступной сетью. Расследование деятельности группировки продолжается.

