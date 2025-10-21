В Татарстане осудили главаря группировки из 90-х

Главу банды «бригада Ильфатея» в Татарстане осудили на 20 лет лишения свободы, сообщает НТА-Приволжье. Отмечается, что ранее 60-летний мужчина возглавлял крупное ОПС «Кинопленка», известное с 90-х годов.

Его признали виновным в создании преступного сообщества, организации покушения на жизнь, нелегальном обороте огнестрельного оружия и патронов, краже чужого имущества группой злоумышленников и других преступлениях. Например, летом 1997 года по его приказу было предпринято неудачное покушение на убийство двух человек, а в период с 2003 по 2005 годы совершен ряд краж собственности общей стоимостью свыше 2 млн рублей.

