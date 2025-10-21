Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 12:27

В Татарстане осудили главаря группировки из 90-х

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Главу банды «бригада Ильфатея» в Татарстане осудили на 20 лет лишения свободы, сообщает НТА-Приволжье. Отмечается, что ранее 60-летний мужчина возглавлял крупное ОПС «Кинопленка», известное с 90-х годов.

Его признали виновным в создании преступного сообщества, организации покушения на жизнь, нелегальном обороте огнестрельного оружия и патронов, краже чужого имущества группой злоумышленников и других преступлениях. Например, летом 1997 года по его приказу было предпринято неудачное покушение на убийство двух человек, а в период с 2003 по 2005 годы совершен ряд краж собственности общей стоимостью свыше 2 млн рублей.

Ранее в Люберцах задержали киллера и его пособника, обвиняемых в убийстве директора лицея, совершенном 23 года назад. По версии следствия, заказчиком преступления выступил криминальный авторитет, предложивший за убийство заслуженного учителя России $300 (около 10 тыс. рублей). Свидетель опознал одного из задержанных как исполнителя.

группировки
Россия
суды
Татарстан
