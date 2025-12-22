Участников ульяновской ОПГ с оружием и гранатометом отправили за решетку

В Ульяновске суд вынес обвинительный приговор 15 участникам организованной преступной группировки «УЗТС», признав их виновными в целом ряде тяжких преступлений, сообщила пресс-служба областного управления Следственного комитета. Им назначили от 2,5 года до 10 лет лишения свободы.

Деятельность банды, орудовавшей в Засвияжском районе, пресекли в феврале 2024 года в ходе масштабной спецоперации. У преступников изъяли крупные суммы денег (более 3 млн рублей, $50 тыс. и €50 тыс.) и арсенал, включавший более 20 единиц оружия, в том числе автоматы и гранатомет. Всего был задержан 21 человек.

Следователи возбудили уголовное дело сразу по пяти статьям УК РФ: «Организация и участие в экстремистском сообществе», «Мошенничество», «Вымогательство», «Незаконное хранение оружия» и «Вовлечение в преступную деятельность». Уже в мае дело передали в суд.

Шестеро участников ОПГ заключили досудебные соглашения и помогли следствию, им вынесли реальные сроки. Дело в отношении еще 15 фигурантов рассматривалось отдельно.

По итогам рассмотрения уголовного дела суд согласился с квалификацией, установленной следователем, и приговорил фигурантов к лишению свободы на сроки от 2,5 года до 10 лет в зависимости от роли каждого, сообщили в СК.

Суд установил, что фигуранты продвигали идеи криминальной субкультуры, противопоставляя «воровскую» власть государственной. Следствие также раскрыло дополнительные эпизоды, включая вымогательства, вовлечение в преступную деятельность подростка и даже ряд заказных убийств прошлых лет. Всего фигурантов судили за 22 преступления.

