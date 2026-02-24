Зимняя Олимпиада — 2026
Аэропорт Ульяновска вернулся к работе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Ульяновска, сообщили в Росавиации. Воздушная гавань возвращается к работе в штатном режиме после того, как меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Ульяновск (Баратаевка). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Росавиации сообщили о введении временных ограничений на взлет и посадку самолетов в аэропорту Ульяновска. Одновременно с этим в ведомстве уточнили, что аэропорт Саратова полностью снял ранее действовавшие ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Кроме того, Федеральное агентство воздушного транспорта объявило о временном закрытии аэропорта Казани для приема и отправки самолетов. Мера введена для обеспечения безопасности полетов, причины ограничений не уточняются.

Также стало известно, что аэропорт Сочи по-прежнему функционирует в условиях временных ограничений, из-за чего произошли многочисленные сдвиги в расписании. По информации онлайн-табло на 06:10 по московскому времени, задержаны 60 рейсов на вылет, включая девять международных, причем 27 из них ждут отправления еще с вечера 23 февраля. Всего обслуживания ожидают 102 авиарейса.

